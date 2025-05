Arranca la jornada electoral en la UIB: “Hemos de confiar en que este proceso acabe con la elección de rector”

Arrancan las elecciones al cargo de rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB). “Hemos de confiar en que este proceso acabe con la elección de rector”, ha manifestado el secretario de la Comisión Electoral, Jeroni Reynés, en su valoración del inicio de la jornada electoral, que ha asegurado, “se ha iniciado sin ningún tipo de incidencia y por ahora va viento en popa y a toda vela”.

Un total de 16.194 personas están convocadas a las urnas en estos comicios, que se están llevando a cabo desde las 9 de este miércoles exclusivamente mediante el voto telemático.

El único candidato, el catedrático de Física Teórica Jaume Carot, aspira a revalidar el cargo y liderar la Universitat seis años más tras estos comicios, que se ven ensombrecidos por el lanzamiento por parte de estudiantes, docentes y empleados, de una campaña por el voto en blanco para repetir el proceso electoral.

Voto ponderado

El también jefe del Servicio de Asesoría Jurídica y vicesecretario general ha hecho con sus declaraciones una mención indirecta a esta iniciativa llevada a cabo en redes sociales y en el campus de la Universitat para poner fin al rectorado de Carot, especialmente al señalar que “puede que el proceso electoral acabe de otra forma, que sería que el voto en blanco fuese mayoritario, pero eso una vez realizada la ponderación del mismo”.

Y es que el voto está ponderado por sectores, el 51% del peso lo tiene la papeleta electrónica de los profesores doctores con vinculación permanente en la Universitat, el 12% el resto de personal docente e investigador, el 25% los estudiantes, y otro 12% el personal técnico, de gestión y de administración de servicios.

“Es ponderado porque un catedrático tiene la vida en la Universidad y es alguien que está de forma permanente en ella. Los estudiantes, en todo el buen sentido, empiezan y acaban, por lo tanto no tienen el mismo peso para elegir rector, ha justificado Reynés la norma fijada por la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario).

"Cuando llueva, abriremos el paraguas"

Tras la mencionada ponderación, ha insistido el secretario de la Comisión Electoral, "el procedimiento terminará con la elección de un rector, si obtiene la mayoría requerida por la norma o finaliza aquí y se tendría que abrir un nuevo proceso electoral”, pero, ha concluido, “quien me conoce sabrá la frase que voy a decir: cuando llueva, abriremos el paraguas”, dando a entender que aunque es una posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta la campaña lanzada en el campus, hasta que no se realice la ponderación y se vea el resultado, no se sabrá cuál de las dos situaciones se dará.

Preguntado por la participación que se espera, ha apuntado que si tuviera que hacer un pronóstico, después de casi 40 años contemplando elecciones a rector, diría que el grupo más numeroso ha sido el A [el de los doctores vinculados de forma permanente a la UIB], y el que menos el de los estudiantes.

Por el momento el proceso se está llevando a cabo sin incidentes ni incidencias en un campus universitario que respira tranquilidad.

En directo

A las 12h la UIB ofrecerá unos primeros datos de participación en esta jornada de elección de rector para los próximos seis años. En las últimas elecciones, en las que se enfrentaron Jaume Carot, actual rector y candidato a la reelección, y Carmen Orte, votó poco más de una cuarta parte del censo: un 26,08% (4.185 personas) de un censo total que en 2021 era de 16.044 integrantes. Por sectores, en 2021 la participación fue muy desigual. El profesorado doctor con vinculación permanente a la universidad fue el grupo más movilizado, con una participación del 94,68 % (605 votos). Le siguió el personal de administración y servicios, con un 88,82 % de participación (556 votos). En cuanto al resto del personal docente e investigador, votó el 49,61 % (569 personas), mientras que entre el colectivo más numeroso, el de estudiantes, la participación fue la más baja: apenas el 18,01 % (2.455 votos), aunque subió respecto a los anteriores comicios, una subida que se atribuyó a la implantación, por primera vez, del voto telemático.

#EleccionsUIB | 🔵 La Comissió Electoral de la #UIB fa una valoració de l'inici de la jornada electoral. 📢 La participació provisional, a partir de les 12 h. 🗳️ Si constes al cens electoral, tens fins a les 18 h per votar a les eleccions de rector 2025! ➡️ logins.assembly-voting.com/uib/sign_in



[image or embed] — Universitat de les Illes Balears - UIB (@uib.cat) 21 de mayo de 2025, 10:15

La única candidatura es la liderada por el actual rector y catedrático de Física Teórica, Jaume Carot. La ausencia de candidaturas alternativas ha generado una campaña por el voto en blanco promovida por colectivos estudiantiles y sindicales que en las últimas semanas han censurado la falta de pluralismo y han denunciado varios aspectos de la gestión de Carot. Durante la presentación de su candidatura y su programa, Carot aseguró que un resultado de voto en blanco mayoritario le llevaría a reflexionar sobre su continuidad en el cargo.