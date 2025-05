Prohens niega que exista un acuerdo con Vox para los presupuestos: "La negociación está abierta"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, niega que exista un acuerdo cerrado con Vox para aprobar los presupuestos de Baleares. La líder del Ejecutivo asegura que la negociación con los ultraconservadores todavía sigue "abierta" por lo que de momento no hay nada que anunciar.

"Me hace una pregunta a la vista de acuerdos de presupuestos o según informaciones periodísticas. ¿Qué acuerdo ha visto usted? Hay una negociación abierta por tanto no hay ningún acuerdo", responde Prohens en alusión a la pregunta lanzada por parte del diputado de Més per Menorca, Josep Castells, en el pleno celebrado esta mañana en el Parlament. La líder popular asegura que "cuando haya algún acuerdo" se anunciará de manera pública.

"Acuerdos razonables con Vox"

La presidenta del Govern ha vuelto a destacar las "líneas rojas" del Ejecutivo en materia lingüística a pesar de las exigencias de Vox y defiende que los acuerdos alcanzados hasta ahora con los de Abascal han sido "razonables y de absoluto sentido común" a pesar de las críticas de la oposición.

"Cada vez que mi Govern se sienta a negociar con Vox ustedes siempre han vaticinado el fin del mundo y cada vez se han encontrado acuerdos que eran razonables y de absoluto sentido común. Acuerdos que reflejan los puntos compartidos entre la primera y tercera fuerza del Parlament y que les guste o no votaron la inmensa mayoría de los ciudadanos de estas islas", argumenta Prohens.

Críticas de la oposición

Por su parte, los partidos de la oposición se han mostrado muy críticos con las negociaciones entre Prohens y Vox, asegurando que confunden "discreción con oscurantismo". El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se muestra preocupado respecto a las peticiones que han hecho los ultraconservadores las últimas semanas para dar apoyo a las cuentas.

"Según las declaraciones de Cañadas, Vox pretende derogar la Ley de Memoria, el Decreto de Mínimos y la Ley de Normalización Lingüística. ¿Cederá con la lengua para aprobar los presupuestos? Lo grave es sentarse a negociar con una persona que quiere recortar los derechos de la ciudadanía. Lo grave no es saber si les dirán que no, sino validar esta negociación", expresa Apesteguia.