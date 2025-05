“Malos mallorquines”: jóvenes que no tienen el catalán como lengua materna rompen su silencio en redes

Un fenómeno social que hasta ahora se vivía en voz baja ha salido a la luz en redes sociales. Muchos jóvenes mallorquines que no tienen el catalán como lengua materna, aunque lo entienden y lo hablan perfectamente, se sienten acomplejados a la hora de usarlo por temor a las burlas, a las correcciones constantes y, sobre todo, a ser considerados "malos mallorquines".

El detonante ha sido una publicación en la cuenta de Instagram Eltesoritodelaisla, donde su creador reflexionaba sobre su deseo de escribir una canción en catalán, algo que le ilusiona pero también le intimida. En sus palabras: "He estado pensando en escribir una canción en catalán pero me da miedo porque cada vez que enseño algo de Mallorca siempre hay alguien que me llama 'mal mallorquín'. Dicen que no hablo mallorquín como debería."

Una incomodidad compartida en silencio

La confesión ha generado una avalancha de reacciones. En cuestión de días, decenas de usuarios han respondido con comentarios de apoyo, compartiendo experiencias similares. Algunos recuerdan cómo evitan hablar catalán en público o en redes por miedo a ser corregidos. Otros explican que, a pesar de haberlo estudiado, su forma de hablar ha sido objeto de burla o menosprecio. El sentimiento de inseguridad se repite en quienes no crecieron en entornos catalanoparlantes, pero han hecho un esfuerzo activo por integrarse a través de la lengua.

Entre los mensajes, se puede leer: "GRACIAS POR DARNOS VOZ A LOS MALOS MALLORQUINES❤️", o "Ànims amb sa cançó en català! Sa nostra llengua és sa millor representació de qui som i de noltros mateixos❤️". Otras personas reconocen haber sentido vergüenza al cometer faltas, como quien escribe: "Bombón, yo hago faltas todo el rato porque estudié en castellano y lo paso fatal cada vez que publico contenido".

La presión por "hablar bien" y el miedo al juicio

El caso de quienes no hablan un catalán "normativo" o que usan variantes, también ha salido a relucir. Una joven comentaba: "Me passa molt que me diguin que el xerr malament per ser llongueta, jeje". Estas experiencias, lejos de ser anecdóticas, dibujan una realidad más amplia: la lengua, más allá de ser una herramienta de comunicación, puede convertirse en una fuente de ansiedad o exclusión cuando se usa como baremo de “auténtica mallorquinidad”.

Frente a esta situación, muchos jóvenes están reclamando una visión más abierta y empática sobre el uso del catalán en Mallorca. Algunos defienden que toda forma de hablar la lengua —con errores, con acento, con mezclas— es válida, si va acompañada del deseo de comunicar y de pertenecer. Como se ha recordado en varios comentarios: "S’únic català mal xerrat és es que no se xerra."

Una lengua viva en proceso de construcción

La publicación ha abierto un espacio de reflexión sobre el catalán como lengua cooficial, compartida y en constante transformación. También ha servido para recordar que muchas personas que no nacieron con la lengua como primera opción, la han abrazado con entusiasmo y compromiso, aunque no siempre reciban el mismo reconocimiento social.

Uno de los testimonios más llamativos proviene de un usuario de origen alemán que lleva casi tres décadas viviendo en la isla: "Después de más de 28 años viviendo en sa Roqueta, puedo decir que soy y me siento más mallorquín que otra cosa." La repercusión del post demuestra que, lejos de ser un caso aislado, hay un sentir común entre jóvenes de Mallorca que piden un entorno más seguro para expresarse en catalán sin miedo al juicio.