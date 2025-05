La izquierda advierte a Prohens de que será "rehén de los chantajes de Vox" si deroga la Ley de Memoria a cambio de los presupuestos

Los partidos de la izquierda advierten a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de que será "rehén de los chantajes de Vox" si finalmente decide derogar la ley de Memoria Democrática para conseguir aprobar los presupuestos. La oposición se muestra muy crítica con la posibilidad de que el Ejecutivo tumbe esta norma, considerándolo "una traición" por parte de Prohens. "Es de primero de democracia respetar los acuerdos y es importante que la presidenta no mienta, porque el acuerdo con la izquierda decía que la ley de memoria no se volvía a tocar", asegura el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela.

Cabe recordar que hace apenas cinco meses el PP, a través de su abstención, salvó la Ley de Memoria contra la que Vox había planteado una propuesta de derogación. La ruptura con los ultraderechistas condujo al ejecutivo de Marga Prohens (PP) a aliarse con la izquierda. En este sentido, los populares no tumbaron la normativa a cambio de que la oposición no pusiera obstáculos para eliminar las 34 enmiendas de Vox aprobadas por error en el decreto de simplificación administrativa.

Así, Negueruela alerta de que la palabra de Prohens debe valer "porque si no será rehén de Vox. Si ahora están dispuestos a romper su acuerdo con la izquierda para volver con quienes le chantajearon el mes de diciembre, no volverá a tener credibilidad ni acuerdos posibles con nosotros", expresa el socialista. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, acusa a la líder popular de "traicionar la palabra dada" si acaba derogando la ley de Memoria.

"No tengo ningún acuerdo con la oposición"

Por su parte, Prohens afirma que aquel compromiso adquirido fue algo puntual y que actualmente no tiene ningún pacto que cumplir con la oposición. "El acuerdo con ustedes se cumplió el pasado mes de diciembre con la votación en el último pleno. A partir de aquí no tengo ningún acuerdo ni pacto con los partidos de la oposición", determina la líder popular.

El PP, dispuesto a derogarla para tener presupuestos

El PP se muestra dispuesto a derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares para tener presupuestos con Vox. Los populares, que salvaron la normativa gracias a su abstención a finales del año pasado, ahora se desdicen y están abiertos a tumbarla en el caso de que esta sea una de las exigencias de los ultraderechistas para dar apoyo a las cuentas del Govern.