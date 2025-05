¿Dónde se hornea el mejor pan moreno de Mallorca? Un mapa desvela los 36 hornos más antiguos y emblemáticos de la isla

El colectivo Cap de Fava amb Orelles ha elaborado un mapa, pueblo a pueblo, con las panaderías más emblemáticas y antiguas de Mallorca. Ya hizo algo parecido con un mapa de bares de variats repartidos por los distintos municipios. En concreto, en esta mapa de hornos, ha recopilado un total de 36 obradores tradicionales, uno por pueblo. Los locales más antiguos datan del siglo XVIII, como Forn Fondo, y otros son ya de finales del siglo XIX, así como otros de principios del XX.

1) En Palma, el mapa sitúa dos: Forn Fondo (17409 y Can Joan de s’Aigo (1700), que no es exactamente un horno. El Forn Fondo está en la calle Unió de Palma, en un local que marida la estética modernista y los productos de repostería mallorquina. Gracias al estudio de Diego Zaforteza, se sabe que la primera referencia de este obrador data de 1740, cuando se documenta la defunción de un zapatero que vivía al lado del horno, un dato que acredita su existencia. Fue en 1911 cuando la vida del horno entró en una nueva etapa. Jaume Llull Gelabert y Francisca Canyelles compraron el antiguo Forn Fondo y lo reformaron siguiendo las directrices del modernisno. Desde ese año hasta el día de hoy, la saga de los Llull ha mantenido el recetario y un inventario de productos propios, como los quartos embetumats.

Joan Thomàs, de Valldemossa, fundó Can Joan de s’Aigo en torno a 1700. En el establecimiento original ubicado junto a la iglesia Santa Eulàlia se vendía hielo y agua fresca, a la que se añadían zumos de fruta para elaborar helados. A principios del XX, el negocio lo adquirió Antoni Martorell y lo trasladó en 1976 a la calle Can Sanç. La oferta se amplió al chocolate caliente, las ensaimadas, los quartos y otros productos locales de elaboración artesanal. Hoy día, Can Joan de s’Aigo lo regentan nueve primos de la familia que coordinan los tres locales de la marca.

forn fondo / Emblemàtics

2) Marratxí, Forn des Pla de na Tesa (1899). Se llamaba Forn de Can Lluc. Elaboraba pan y ensaimadas para el pueblo y alrededores. En 1962 Lluc ofreció el negocio a su sobrina y su marido, Maria y Jaume, abuelos de los actuales propietarios. Con el tiempo, los herederos transformaron el horno en una pequeña industria artesana que distribuye por toda la isla.

3) Santa Maria, Forn Nou (1985). El Forn Nou Pastisseria, ubicado en la Carrer Marquès de la Fontsanta, es una panadería y pastelería artesanal que ha sabido ganarse el corazón de locales y visitantes gracias a la calidad de sus productos y su atención personalizada.

4) Consell, Forn de sa Plaça (1850). Está especializado en pan mallorquín, moreno y blanco. Está adherido a la marca Pa d’aquí, forn i tradició. Elaboran panades, cocarrois y robiols. Este obrador conserva algunas piezas de maquinaria antigua como una máquina de hacer sopes.

5) Binissalem, Forn Nou (1729). Negocio cien por cien familiar. Pese a la reforma, el obrador se ha mantenido, conservando el horno de leña con más de 50 años de antigüedad. Están especializados en la elaboración de pan, ensaimadas, panades, pasteles y repostería tradicional de Mallorca.

El cardenal de Lloseta

forn de baix de lloseta / DM

6) Lloseta, Forn de Baix (1850). El Forn de Baix es mucho más que una panadería en Lloseta: es un símbolo vivo de la tradición repostera mallorquina. Fundado en 1850 por Gabriel Pou, este horno ha permanecido en manos de la misma familia durante cinco generaciones, siendo actualmente gestionado por Ana Mari Pou y Pedro Coll. Entre sus especialidades destacan el pan de masa madre, las cocas de trempó, los doblegats y una amplia variedad de pasteles artesanales. La joya de la corona es el cardenal de Lloseta, un postre patentado por el propio horno.

7) Inca, Can Delante (1856). El Forn Can Delante, fundado en 1856 por Ramon Prats Arrom, es una de las pastelerías más antiguas y emblemáticas de Inca. Con más de 160 años de historia, este establecimiento familiar ha pasado de generación en generación, siendo actualmente dirigido por Joan Sans Perelló, quien heredó el negocio de su padre en 2008. Elaboran de forma artesanal una amplia variedad de productos típicos, como ensaimadas, gató de almendra, panades, robiols, cocas de Navidad, turrones y peladillas de Pascua.

8) Llubí, Forn Gelabert (1937). El Forn i Pastisseria Gelabert es un referente de la repostería tradicional mallorquina desde su fundación en 1937 por Jaume Gelabert. Actualmente, la tercera generación familiar, representada por Joan Fornari y Antònia Gelabert, continúa elaborando productos artesanales que han ganado reconocimiento tanto local como internacional. Este horno destaca por su amplia variedad de ensaimadas, con más de 65 tipos, que incluyen desde las clásicas hasta innovadoras combinaciones. Además, ofrecen una selección de panades, doblegats, cremadillos, croissants de mantequilla y una variedad de panes artesanales.

9) Maria de la Salut, Forn Can Joan ‘Teres’ (1950) El Forn i Pastisseria Ca’n Joan “Teres”, ubicado en la pintoresca Plaça des Pou de Maria de la Salut, es un establecimiento que combina tradición y calidad en la elaboración de productos de panadería y pastelería.

10) Sineu, Forn Can Toni (1858). El Forn Ca’n Toni, ubicado en la Plaça, Sa Plaça, 3 de Sineu, es una panadería y pastelería con una rica historia que se remonta a 1858. Fundado por Francesc Crespí Esteva, el horno ha pasado por varias generaciones y propietarios, manteniendo siempre su compromiso con la elaboración artesanal y las recetas tradicionales. Actualmente, está gestionado por Toni Ramis Miralles y Francisca Florit Genovart, quienes continúan la tradición familiar desde 2008. Elaboran ensaimadas, garrovetes del Papa, cocas, borregos y pan artesanal.

Forn Can Toni, en Sineu. / DM

11) Ariany, Forn d’Ariany. Elaboran un buen pan moreno de masa madre cocido en horno de leña.

12) Petra, Can Jaume des Forn (1926). En Can Jaume des Forn, la elaboración de productos se realiza de manera artesanal, manteniendo vivas las recetas tradicionales mallorquinas. Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de panes y dulces típicos, como ensaimadas, pan moreno, cocas dulces y saladas. El horno cuenta con un espacio donde los clientes pueden observar directamente el proceso de horneado.

13) Sant Joan, Can Mateu des Forn (1881) El Forn Ca’n Mateu des Forn, ubicado en Sant Joan, es una panadería y pastelería tradicional que ha sido un pilar en la comunidad local desde su fundación en 1881. Con más de 140 años de historia, este establecimiento familiar ha mantenido vivas las recetas y técnicas artesanales que definen la repostería mallorquina.

14) Manacor, Forn Can Terés (1925). En Can Terés se ofrece una variedad de productos que van más allá del simple pan. Desde ensaimadas clásicas y rellenas hasta cocas dulces y saladas, cada pieza refleja el compromiso con la artesanía tradicional. Además, su selección de pasteles, bollería y galletas deleita a los paladares más exigentes, destacando por su sabor y frescura.

can teres6 1920x1280 / DM

15) Felanitx, Forn Can Vica (1901). El Forn de Can Vica, situado en el corazón de Felanitx, es una panadería y pastelería con más de un siglo de historia. Fundado en 1901 por la familia Bordoy, el negocio ha pasado por varias generaciones, siendo actualmente gestionado por la familia Guardiola Bonnín desde 1996. Este establecimiento ha sido reconocido como comercio “arraigado con historia” dentro del proyecto Emblemàtics Balears, que distingue a los comercios tradicionales de las Islas Baleares .

Can Pomar

16) Campos, Pastisseries Pomar (1902). Las Pastisseries Pomar son un referente en la repostería tradicional mallorquina, con una historia que se remonta a 1902, cuando Francesc Pomar Aguiló abrió una pequeña panadería en el centro de Campos. Desde entonces, cinco generaciones de la familia Pomar han mantenido viva la pasión por la pastelería artesanal, combinando tradición e innovación para deleitar a sus clientes con productos de alta calidad.

17) Llucmajor, Forn Can Tofolet (1919). El Forn Ca’n Tofolet, situado en la calle Sant Joan, 16 de Llucmajor, es una panadería tradicional que forma parte del tejido comercial del municipio.

18) Santanyí, Forn Germans Adrover (1925). El Forn Germans Adrover, ubicado en Calonge, una localidad del municipio de Santanyí, es una panadería y pastelería con una rica historia que se remonta a 1961. Fundado por Sebastià Adrover Roig, quien aprendió el oficio de panadero en Campos, el establecimiento comenzó elaborando pan mallorquín y ensaimadas, que se repartían en moto por los alrededores. En 1968, su esposa, Margalida Adrover Grimalt, se unió al negocio y juntos ampliaron el local para incluir una tienda de comestibles, ofreciendo productos de primera necesidad junto con el pan recién horneado en su horno de leña .

19) Ses Salines, Can Xesquet (1923). El Forn Can Xesquet, también conocido como Xesquet Pastisseria o Xesquet, botiga del pà, es una panadería y pastelería artesanal ubicada en el corazón de Ses Salines, Mallorca.

20) Algaida, Forn de sa Creu (1984). El Forn de Sa Creu, ubicado en el corazón de Algaida, es una panadería tradicional mallorquina que abrió sus puertas en 1984 de la mano de Bernat Fullana, quien aprendió el oficio en el histórico horno de Can Floquet, también en Algaida.

21) Artà, Forn Can Leu (1932). El Forn Can Leu, ubicado en el número 15 de la calle Santa Margalida en Artà, es una de las panaderías más antiguas y emblemáticas de Mallorca. Fundado en 1932 por Miquel Servera Mestre, quien aprendió el oficio durante su servicio militar en la intendencia, el horno ha permanecido en manos de la familia durante tres generaciones. Actualmente, es gestionado por Joan Servera Morey, nieto del fundador. Las especialidades son el pa de pagès, ensaimadas, pan para sopes y el barrots, unos panecillos alargados.

22) Alcúdia, Forn Can Torres (1885). El Forn Can Torres, fundado en 1885, es una de las panaderías más emblemáticas de Alcúdia, con una tradición familiar que abarca cinco generaciones. Actualmente, está gestionado por Maria Antònia y Magdalena Torres, quienes continúan elaborando pan y repostería tradicional mallorquina con dedicación y respeto por las recetas heredadas.

23) Pollença, Can Bisquerra (1927). El Forn Can Bisquerra, ubicado en el número 49 de la calle Jonquet en Pollença, es una panadería y pastelería con una rica historia que se remonta a 1927, cuando Llorenç Amengual Barceló, originario de Caimari, decidió abrir un horno en esta localidad. Desde entonces, cuatro generaciones de panaderos, todos llamados Llorenç, han continuado la tradición familiar, elaborando productos artesanales que deleitan a locales y visitantes.

24) Campanet, Forn de Ca sa Xarreta (1941). El Forn de Ca sa Xarreta, situado en la Plaça Major, 3 de Campanet, es una panadería y pastelería con una rica historia que se remonta a hace más de un siglo. Durante las últimas tres décadas, fue gestionado por Maria Antònia y Manolo, quienes se dedicaron con esmero a la elaboración artesanal de productos tradicionales mallorquines. En junio de 2024, la pareja se jubiló, dando paso a una nueva etapa en la que los nuevos propietarios se comprometieron a mantener la esencia y calidad que caracterizan al establecimiento.

25) Sa Pobla, Antic Forn Cas Cero (1930). El Antic Forn Cas Cero, ubicado en Sa Pobla, es una panadería y pastelería con una rica historia que se remonta a 1930, cuando fue fundada por Tomeu Crespí Bennàssar. Desde entonces, ha sido un referente en la elaboración artesanal de productos tradicionales mallorquines, manteniendo viva la esencia de la panadería local.

26) Búger, Forn Can Rafel. El Forn Can Rafel, ubicado en la calle Major, 14 de Búger, es una panadería y pastelería artesanal con más de dos décadas de tradición familiar. Fundado por Rafel Solivellas y su esposa María Antonia, este establecimiento se ha consolidado como un referente en la elaboración de productos típicos mallorquines, destacando por su compromiso con la calidad y la autenticidad.

27) Mancor de la Vall, Forn Ca na Bolla (1980). El Forn Ca Na Bolla, situado en el número 1 de la calle Sa Canaleta en Mancor de la Vall, es una panadería tradicional que ha sabido ganarse el aprecio de locales y visitantes gracias a su dedicación a la elaboración artesanal de productos típicos mallorquines.

la confiança / DM

28) Sóller, La Confiança (1845). La Confiança, ubicada en la calle de sa Lluna, 9 de Sóller, es una panadería y pastelería emblemática con una historia que se remonta a 1845. Tras casi una década cerrada, reabrió sus puertas en marzo de 2023 gracias a los hermanos Jaime y Lorena Arbona y Rafael Forteza, quienes han restaurado el local respetando su esencia original, incluyendo el techo pintado a mano en 1906 por el artista local Moscatell. La especialidad son las ensaimadas, los croissants, el pain au chocolat y la coca de patata. Además, han introducido innovaciones como la ensaimada de manzana y el croissant de pistacho.

29) Alaró, Forn Ca na Juanita (1910). El Forn Ca na Juanita, ubicado en la Plaça de la Vila, 16 en Alaró, es una panadería artesana con más de un siglo de historia. Fundada alrededor de 1910, actualmente está gestionada por la segunda generación de la familia Ripoll. Este establecimiento se ha consolidado como un referente en la elaboración de productos tradicionales mallorquines, manteniendo vivas las recetas y técnicas heredadas.

30) Bunyola, Forn de sa Posada. El Forn de sa Posada, situado en el número 5 de Sa Plaça en Bunyola, es una panadería y pastelería artesanal con una sólida trayectoria en la elaboración de productos tradicionales mallorquines. Desde su fundación en 1999 como sociedad limitada, se ha consolidado como un referente local, ofreciendo una amplia variedad de panes, cocas, pasteles y otros productos de repostería, todos elaborados con ingredientes de alta calidad y siguiendo métodos artesanales.

Las cocas de patata de Valldemossa

31) Valldemossa, Can Molinas (1920). El Forn Ca'n Molinas, fundado en 1920 por Don Miguel Cañellas Nadal y Doña María Estrades Estrades, es una panadería y pastelería emblemática situada en Valldemossa. Con más de un siglo de historia, este establecimiento ha sido gestionado por tres generaciones de la familia Cañellas, manteniendo viva la tradición artesanal en la elaboración de productos típicos mallorquines. Elaboran la tradicional coca de patata, gató de almendra, ensaimadas, coca de anís, mantecados, robiols, panades, buñuelos y quartos.

32) Esporles, Forn Ca sa Camena (1912). El Forn Ca sa Camena, ubicado en Esporles, es una panadería y pastelería con una rica historia que se remonta a 1845. En 1912, el matrimonio Amengual-Antich adquirió el establecimiento, y desde entonces, cuatro generaciones de la familia han mantenido viva la tradición artesanal en la elaboración de productos típicos mallorquines.

33) Andratx, La Consigna (1985). El Forn La Consigna, situado en el número 19 de la Avenida Mateo Bosch en el Port d'Andratx, es una panadería, pastelería y cafetería con más de 70 años de historia. Fundado por la familia Calafell en 1951 como tienda de ultramarinos y panadería, el establecimiento ha evolucionado a lo largo de las décadas, manteniendo su esencia artesanal y familiar. Actualmente, es gestionado por la segunda generación, representada por Jaime Calafell, quien ha sabido combinar la tradición con las demandas contemporáneas del sector.

34) Calvià, Antic Forn de Maysa (1970). El Antic Forn de Maysa, ubicado en la Avinguda del Rei Jaume I, 116 en Santa Ponça, Calvià, es una panadería y pastelería con más de cinco décadas de historia. Fundado en 1970, este establecimiento ha sido gestionado por la familia fundadora, manteniendo viva la tradición artesanal en la elaboración de productos típicos mallorquines.

Forn Benet Barón. / DM

35) Porreres, Forn Benet Barón (1978). El Forn i Pastisseria Benet Barón, ubicado en la Carrer d'en Cerdà, 138 de Porreres, es una panadería y pastelería artesanal que ha sabido combinar la tradición mallorquina con la innovación en sus productos.

36) Montuïri, Forn de Can Joan (1954). El Forn Ca’n Joan, situado en la Carrer del Calvari, 6 de Montuïri, es una panadería y pastelería artesanal que destaca por su compromiso con la tradición y la calidad. Este establecimiento se ha ganado el reconocimiento tanto de locales como de visitantes por la excelencia de sus productos y la atención al cliente.