El Govern asegura que "muchos países" toman a Baleares "como ejemplo" de éxito turístico

El Govern de Marga Prohens se muestra "profundamente orgulloso" de que el turismo sea la principal industria de Baleares. El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, asegura las islas son "líderes mundiales" en este ámbito al haberse convertido en "un destino altamente competitivo" porque en los últimos años "muchos países del mundo nos toman como ejemplo".

Costa afirma que el turismo ha permitido a los ciudadanos "que tenemos la suerte de vivir en estas maravillosas islas" alcanzar las mayores cuotas de riqueza y bienestar de la historia, y pone como ejemplos principales las cifras "históricas" de ocupación, reducción del paro. Además, reivindica que Baleares es líder en crecimiento económico en 2024, 2025 y 2026.

"El turismo es el presente y el futuro de estas islas, y estamos orgullosos de lo que hemos conseguido todos juntos en los últimos sesenta años", reivindica el vicepresidente del Govern, si bien reconoce que no todo son buenas noticias porque existen "problemas estructurales" que se han puesto de manifiesto en los últimos 25 años.

"Mostrar nuestro orgullo no puede hacer que nos tapemos los ojos frente a estos problemas. La renta per cápita no ha crecido en terminos reales desde el 2000. La economía ha crecido mucho, pero no se ha trasladado lo suficiente al bienestar de los residentes. El patrón de crecimiento centrado fundamentalmente en el volumen se ha convertido en insostenible económica, social y medioambientalmente", expresa Costa.

El vicepresidente balear reitera que es "imprescindible" establecer límites porque "ha llegado el momento" de la contención y la transformación económica. En este sentido, pone como ejemplo el último decreto ley turístico aprobado por el Govern, que califica como "el más restrictivo de la historia de estas islas", y deja clara su postura respecto a las decisiones que deben tomarse: "Una cosa es limitar y contener, y otra muy diferente es apostar por el decrecimiento. Nunca apostaremos por ello porque nos llevaría a ser más pobres, tener más paro y peor calidad de vida, incluso para aquellos que se creen que tienen la nómina garantizada a final de mes".