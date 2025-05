Semana "clave" para cerrar el acuerdo de presupuestos entre PP y Vox en Baleares

Tras varios meses acercando posturas, PP y Vox se adentran en la semana "clave" para cerrar un acuerdo y sacar adelante los presupuestos en Baleares. A pesar de que ambos se muestran reticentes a la hora de anunciar públicamente un pacto, lo cierto es que populares y ultraconservadores ultiman las negociaciones para que el nuevo proyecto de Ley se apruebe esta misma semana. Así, se prevé que las exigencias lingüísticas de Vox en materia de educación queden relegadas a un segundo plano, centrándose más en el catalán dentro de la función pública para que los de Abascal puedan vender algún triunfo ante su electorado.

Cabe señalar que el Govern ya ha pactado con los ultraderechistas flexibilizar el requisito de la lengua propia de las islas para los funcionarios de Baleares. De esta forma, el Ejecutivo amplía el plazo para el personal público estabilizado, pasando de 2 a 4 años para acreditar el nivel exigido de catalán, y rebaja el conocimiento de la lengua propia de las islas para los celadores.

No obstante, encima de la mesa se están negociando más elementos vinculados a esta cuestión, según ha reconocido hoy la propia portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. "Hay más cosas de función pública y otros temas importantes que hay que seguir exprimiendo", detalla Cañadas, asegurando que su formación política "va siempre al máximo".

En el caso del portavoz del PP, Sebastià Sagreras también reconoce que el requisito del catalán en la función pública y su posible flexibilización "puede ser un elemento de negociación" con Vox. "No quiero ser esclavo de mis palabras, con lo que puede ser un elemento de negociación soy muy prudente. Anunciaremos todo cuando alcancemos un acuerdo si esto finalmente se alcanza", señala Sagreras.

Catalán en la educación

Por lo que respecta a la situación del catalán en la educación, el PP ya ha dejado claro que no derogará ni el Decreto de Mínimos ni la Ley de Normalización Lingüística a pesar de que los de Abascal lo habían reclamado. De hecho, el tono de exigencia respecto a esta cuestión ha bajado varios decibelios, con Cañadas reconociendo que Vox "tiene la fuerza que tiene" en función de sus diputados. "Entendemos que el PP gobierna, tiene más fuerza y está muy reticente ante estos temas", señala la portavoz.

Semana "clave"

Asimismo, la representante de los ultraconservadores considera que el acuerdo para sacar las cuentas este año "no se puede demorar más" aunque desconoce cuándo se producirá ya que Vox no está en el Govern. "Nosotros no hemos renunciado a nada y todavía esta semana supongo que será clave para las negociaciones", reconoce. En el caso del portavoz del PP, Sagreras se mantiene "prudente" y explica que el acuerdo "todavía no está cerrado".

Acuerdos en Turismo y Vivienda

Previo a este posible acuerdo en materia de presupuestos, Govern y Vox ya han acercado posturas a través del decreto de turismo y el de vivienda. En el caso del decreto turístico, el Ejecutivo decidió dejar en el aire la subida de la ecotasa ante la negativa de los ultraconservadores a darle apoyo. Por lo que respecta a vivienda, ambos acordaron permitir reclasificar suelo rústico para poder construir más vivienda en Baleares, siendo esta una exigencia de los de Abascal para dar apoyo al propio decreto. Así, a falta de cerrar los últimos flecos y detalles, todo hace indicar que PP y Vox cerrarán esta misma semana su acuerdo de reconciliación para aprobar los presupuestos.