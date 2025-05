Michel Magnier, el nuevo decano del cuerpo consular en Mallorca: «El malestar entre residentes y turistas es más psicológico que objetivo»

«Esta es mi tierra, yo nací aquí y tengo un compromiso con ella», son palabras del nuevo decano del Cuerpo Consular en Balears, Michel Magnier. Hijo de una modelo madrileña y un arquitecto francés, Magnier es mallorquín de nacimiento y cónsul francés en el archipiélago desde 1993. Hace unas semanas sustituyó al cónsul colombiano, Rafael Guillermo Arismendy, para ponerse al frente de un organismo que representa a más de 30 países en las Balears.

¿Qué significa para usted ser el nuevo decano del cuerpo consular en Balears?

Es un honor representar a más de 30 países en una comunidad donde uno de cada cuatro residentes ha nacido en el extranjero. Es un número importante como para sentirse alagado y responsable tras la elección.

¿Cómo funciona el proceso de selección?

Es peculiar, ya que no hay normas establecidas. Tras el regreso de Rafael Guillermo Arismendy a Bogotá tras cumplir su misión de cuatro años, mis compañeros me dijeron que ya me tocaba, ya que creo que soy el más antiguo entre todos ellos.

¿Cuáles son sus intenciones como nuevo decano?

Mi plan de acción, que todavía se está diseñando, consiste en dar una mayor visibilidad al cuerpo consular. Esto no es por afán de protagonismo, sino porque creo que representamos a tal masa de personas que es necesaria nuestra intervención para conseguir una mejor integración de los extranjeros. Por eso mismo, voy a ponerme a disposición de todas las instituciones.

¿Ha aumentado el turismo francés en los últimos años?

Ha aumentado de forma exponencial, es el mercado emisor que más ha aumentado tras el COVID, alrededor del 24 al 26% de incremento respeto al año anterior cada vez. En el aeropuerto el año pasado pasaron un millón y 400.000 franceses, y si contamos los que llegaron en barco podemos sumar unos 200.000 más tranquilamente.

¿Y como es el perfil del turista galo?

Es gente que busca un modelo familiar, con cierto poder adquisitivo. Los turistas franceses buscan un lugar donde descansar y poder pasar unas vacaciones tranquilas y con su familia. Es un perfil que no es nada conflictivo. Realmente, es un turismo de muy buena calidad.

¿Cuántos franceses hay en Balears viviendo?

Oficialmente, hay unos 12.000 residentes y aumentando, muy repartidos todos. Extraoficialmente, es complicado dar una cifra, pero yo sumaria unos 3.000 más.

¿Ha cambiado el perfil de francés que viene a las islas a residir?

Sí, antes venía gente a jubilarse y ahora esto ha cambiado. Vienen jóvenes de entre 30 y 55 años con el proyecto de crear una empresa y trabajar por cuenta propia.

¿El alto precio de la vivienda en todo el archipiélago ha afectado a los franceses?

El problema de los precios lo sufren también los franceses no solo los residentes mallorquines, aunque es cierto que a los que tienen un alto poder adquisitivo no les ha afectado tanto. Muchos de ellos están yendo a Menorca, debido a que el mercado inmobiliario todavía no ha llegado a los números de aquí. Lo que te cuesta un millón en Mallorca en Menorca te cuesta la mitad y en Eivissa el doble. Menorca es donde más fácil es invertir y se ve como una oportunidad.

¿No cree que esta compra de vivienda puede aumentar la gentrificación en Menorca?

No lo creo, ellos tienen las cosas muy claras y veo poco probable que lleguen a ese extremo. La problemática que tenemos en Mallorca de gentrificación y saturación no se da en Menorca, ellos están como Mallorca hace 15 años, quieren desestacionalizar y alargar la temporada. Nosotros lo hemos logrado y nuestra temporada dura hasta noviembre, la suya todavía es muy corta.

¿Cree que Mallorca necesita decrecer?

Tenemos que tener más datos para hablar sobre el tema. Creo que el malestar entre residentes y turistas es más psicológico que objetivo, no se sustenta por datos reales. Hay fenómenos que no se han explicado bien. Es verdad que hay momentos de saturación, pero no siempre y no todo es culpa del turismo.

¿Qué quiere decir?

En enero y febrero que es temporada baja se mantienen los problemas de vivienda y movilidad. Si en el momento que no hay tanto turismo la isla ya está saturada se tienen que plantear cosas. Hemos doblado la población y el número de vehículos por familia ha pasado de 1.3 a 2.6. Doblar el número de personas y el número de coches significa que solo con los residentes hemos multiplicado por cuatro el número de coches, pero no se han mejorad unas infraestructuras que no han seguido el ritmo al crecimiento. Es cierto que en verano se empeora con los coches de alquiler, pero no la isla no está saturada solo el verano.

¿Qué medidas pondría en marcha para solucionar los problemas de movilidad?

Hay que repensar el modelo de transporte público. En Palma capital se deberían instalar parkings con lanzadera para que la gente dejara allí los coches y fueran transportados por autobuses al centro de la ciudad.

¿Está a favor de una contención turística?

Creo que hemos llegado a unos números que será difícil llegar a más allá. Suprimir las camas hoteleras y decrecer lo veo una utopía, pero contener creo que sí se puede. Debemos buscar los puntos de conflicto donde se plantea un problema de convivencia entre residentes y visitantes.

¿Por ejemplo?

Los cruceros. Yo tenía el sentimiento de que no aportaban nada, pero después de escuchar a las patronales y a las pequeñas empresas me di cuenta de que eran necesarios para que ellos cerraran el año con balance positivo. Sin los cruceros muchos comercios deberían cerrar y Palma se convertiría en una ciudad muerta sin tiendas. A veces hay que primar el interés general por encima del particular.