Educación amplió el plazo para apuntarse al plan de lengua 'por el apagón'

Educación alargó el plazo para que los centros de Primaria y Secundaria se adhiriesen al plan de segregación lingüística. El conseller Antoni Vera justificó dar tres días más a los colegios e institutos debido a que el apagón del pasado 28 de abrirl supuso una interrupción de los trámites electrónics. Por ello, justiticó ampliar el plazo (que inicialmente debía acabar el 30 de abril) hasta el 5 de mayo (tres días hábiles más). Vera firmó esta resolución el 29 de abril, un día después del apagón, a las 15:53h.

La resolución argumenta que la sede electrónica de la CAIB, registró el 28 de abril de 2025 a las 12:00 "una incidencia no programada" relacionada con la pasarela Cl@ve estatal y los certificados electrónicos de la FNMT, provocada por un apagón eléctrico generalizado, lo que impidió el acceso a los trámites electrónicos. El texto argumenta la ampliación asegurando que el día 29 aún no se había reestablecido el acceso a los trámites electrónicos. Conselleria menciona en la resolución que la medida se ampara en la legislación administrativa y detalla que no admite recurso directo, aunque sí cabe impugnar la resolución final del procedimiento.

Este curso ha sido el primero de implantación del plan de segregación lingüística (diseñado para empezar solo en Primaria) y solo se han participado once centros, todos concertados. Para el próximo curso Educación ha invitado a sumarse a los centros de Secundaria, como estaba previsto, y ha decidido, tras la baja cifra de participación registrada, invitar a sumarse a los centros de Primaria que deseen sumarse (el argumento es que el número de colegios y alumnos participantes en este primer año de aplicación es tan reducada que dificulta evaluar con garantías el impacto del plan). Educación aún no ha informado cuántos centros han pedido participar en el segundo año de aplicación del plan.

Cabe recordar que el STEI ha empezado la semana anunciando que volverá a impugnar el plan piloto de lengua, como ya hizo con la primera edición. El TSJB aún no se ha pronunciado sobre el fondo de ese primer recurso, aunque sí desestimó en su momento suspender cautelarmente la aplicación del plan y avanzó que rechazaba que el plan segregara por lengua dado que la participación, por parte de familias y centros, es voluntaria.