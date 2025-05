Col·legi CIDE: Compromesos amb l’educació, centrats en la persona

El col·legi CIDE, amb gairebé seixanta anys de trajectòria, som una cooperativa d’ensenyament situada al barri de Son Rapinya – La Vileta, amb una ubicació estratègica i ben connectada amb l’autovia. Al llarg dels anys, hem format generacions de persones, preparant-les per afrontar amb èxit els seus camins professionals, i ho hem fet combinant una sòlida excel·lència acadèmica amb un suport emocional que ens defineix i ens distingeix.

Entenem l’educació com un procés integral ja que cuidam tant la formació com les emocions, fomentam els vincles socials i comunitaris, i orientam l’aprenentatge cap a una aplicació pràctica i transformadora. Tot això, des d’una mirada compromesa amb els valors del respecte, l’empatia i el cooperativisme, que impregnen el nostre projecte educatiu.

El procés educatiu comença amb l'etapa de 0 a 3 anys, i s’estén fins als estudis d’Educació Secundària Obligatòria, postobligatoris i estudis superiors. / CIDE

El viatge cap al futur, amb la millor companyia

Al CIDE s’inicia un recorregut fonamental per al desenvolupament personal: el camí cap al futur. Aquest procés comença a l’Escoleta Petit CIDE, destinada a infants de 0 a 3 anys, i s’estén fins als estudis d’Educació Secundària Obligatòria, postobligatoris i estudis superiors. En aquests darrers àmbits, oferim totes les modalitats de batxillerat, així com cicles formatius de Formació Professional de Grau Bàsic, Mitjà i Superior, pertanyents a tres famílies professionals diferents. En aquest sentit, destaquem pels nostres resultats acadèmics així com per l’alta inserció laboral del nostre alumnat.

Oferim totes les modalitats de batxillerat, així com cicles formatius de Formació Professional de Grau Bàsic, Mitjà i Superior. / CIDE

Acompanyament emocional i educatiu

Des del primer dia, l’alumnat disposa de serveis i suports que ens situen com a referents en la cura de la salut emocional i educativa. Comptam amb un servei mèdic intern que atén qualsevol incidència amb rapidesa durant la jornada lectiva, i amb la figura d’un educador emocional que vetlla pel benestar individual i col·lectiu. Aquest acompanyament es complementa amb grups d’alumnat formats específicament pel coordinador de convivència, per a fer tasques de mediació, promovent així la convivència i el respecte mutu.

L’alumnat disposa de serveis i suports que ens situen com a referents en la cura de la salut emocional i educativa. / CIDE

Esport i solidaritat per fomentar la convivència

A més, promovem experiències enriquidores, com la participació en el programa Erasmus plus, eTwinning, el projecte Ibemprenjove, projecte de senderisme, la Travessa per la serra de Tramuntana entre d’altres. També impulsam iniciatives solidàries com la Cursa CIDE, tornejos de pàdel i jornades esportives, amb l’objectiu de fomentar la convivència i afavorir el desenvolupament personal i social de tota la comunitat educativa.

EL CIDE és una cooperativa d’ensenyament situada al barri de Son Rapinya – La Vileta, amb una ubicació estratègica. / .

Idiomes, música i estades a l'estranger

L’Escola d’idiomes, l’Escola de música, les estades a l’estranger durant l’estiu, escoles d’estiu i pasqua, la variada oferta extraescolar i els clubs esportius complementen la formació reglada.

El servei de menjadorés un altre dels nostres trets distintius: amb cuina pròpia i certificació de qualitat, oferim diàriament menús adaptats a les necessitats alimentàries, tenint cura de possibles al·lèrgies i intoleràncies.

Així mateix, el transport escolar facilita l’arribada al centre i contribueix a la conciliació familiar. Oferim diverses línies en funció de la zona de residència, apostant per una mobilitat eficient i sostenible.