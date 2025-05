Caen en picado los asuntos de familia en los juzgados de Palma al entrar en vigor la Ley de Eficiencia: de 600 casos en dos días a 23 en mes y medio

De la avalancha de asuntos a la nada. Las previsiones de los efectos de la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, el pasado 3 de abril, se han cumplido. Los casos que están entrando en los juzgados de Palma en el último mes han caído en picado, frente al alud registrado a finales de marzo precisamente para evitar la nueva norma. Así, los pasados días 1 y 2 de abril de 2025, justo antes de que estuviera vigente la LO 1/2025, se contabilizaron 608 asuntos de familia en los tribunales de la capital balear en solo dos días. Mientras, desde el 3 de abril hasta el pasado 14 de mayo, es decir en casi mes y medio, han entrado solo 23 casos de familia en los juzgados de Palma. De estos asuntos, no todos han acudido a MASC.

Por el contrario, la mediación privada en el archipiélago se ha disparado como consecuencia de la nueva ley. La Institución de Mediación de les Illes Balears (IMIB) registró 61 solicitudes tramitadas durante todo 2024. En cambio, este año, hasta el presente mes de mayo ya han contabilizado 62 solicitudes. Por tanto, en poco más de cuatro meses ya se ha superado la cifra total de 2024.

En cambio, la unidad de mediación familiar de la conselleria de Familias y Asuntos Sociales, que ofrece un servicio público gratuito, no ha notado un gran incremento de casos. Según indican, no tienen ningún asunto en lista de espera. En 2025 han registrado 32 expedientes y, desde abril, ocho, que es una cifra similar y proporcional a otros meses, según han informado desde la Conselleria.

Eva Cardona, abogada de familia y mediadora de la IMIB, confirma que empiezan a estar saturados por el volumen registrado. “En la IMIB en cuestión de días te asignan a un mediador, es rápido. En familia es muy importante el tiempo, sobre todo con menores. Es muy importante que tengan una vida estable; cuanto más tardas, el conflicto va escalando”, reconoce Cardona.

Programados para pleitear

“En Balears están muy bien formados los mediadores. Necesitamos pedagogía desde la Facultad de Derecho. A los abogados parece que nos programan para pleitear y un buen abogado tiene que ser buen negociador”, indica la letrada.

Una mediación de pareja de cinco sesiones puede suponer entre 600 y 700 euros, aunque depende de cada caso. Si alcanzas un buen acuerdo, te estas ahorrando mucho dinero y tiempo del proceso judicial, indica un mediador.

“La Ley de Eficiencia pretende alejarnos de los juzgados. Confío mucho en la mediación, pero cuando te obligan a ella, no me parece bien la instrumentalización de la mediación y el resto de MASC”, asegura Eva Cardona. “Los que tienen menos recursos, tienen menos oportunidades. No estamos todos en igualdad de condiciones. Es muy injusto”, añade la letrada y mediadora.

Maria Antònia Mateu Gelabert, abogada de familia y vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), indica que los criterios que se aplican no son iguales en todos los territorios. “Esto crea una inseguridad jurídica brutal, es una ley absolutamente mal hecha”, recalca. “En familia, no han tenido en cuenta las consecuencias”, alerta. “Hay familias que no se pueden permitir esperar cuatro meses”, agrega la letrada.

“La intención de la ley creo que es buena, pero la forma es un desastre. Hay muchas lagunas, es lamentable. Creo que es una forma burda de desincentivar la resolución de conflictos”, razona la abogada. La AEAFA ha pedido al ministro de Justicia la suspensión inmediata de la Ley de Eficiencia en los procesos que afectan a menores.