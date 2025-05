Jaume Carot, candidato a la reelección a rector de la UIB: "No sé qué alcance tendrá el voto en blanco"

Viendo la campaña por el voto en blanco y lo sucedido en la Autónoma de Madrid, ¿al final le hubiera ido bien que se presentara Joan Estrany?

Quiero dejar claro que Joan y yo no somos enemigos. No somos íntimos, pero no tenemos visiones opuestas sobre la universidad y hemos colaborado estrechamente. Tomamos un café después de que anunciara que no seguía adelante, me dijo: “A mí tu programa me gusta, sabes que estoy de acuerdo”. Le pregunté: “¿Y por qué querías presentarte?”. Dijo que por el relevo democrático, la alternancia... No eran dos proyectos enfrentados para la universidad.

¿Hasta qué punto le preocupa la amenaza del voto en blanco?

Está ahí, y es algo legítimo, no sé qué alcance puede tener. Ahora, presentarse a rector es muy fácil, los requisitos los cumple bastante gente, no hace falta ser catedrático ni tener un equipo. En las universidades públicas que son únicas en sus comunidades, no es raro que cuando un rector se presenta a la reelección lo haga solo. No lo veo una mala señal.

Las casualidades existen. Pero que justo Estrany se retirey le deje el camino libre y a los cuatro días firme usted su nombramiento como director de Riscbal parece mucha casualidad, ¿no?

Como no vivimos en una distopía orwelliana las hemerotecas ahí están y no se cambian: Riscbal ya existía y Estrany ya era el director, simplemente se hizo oficial un cambio en el estatus administrativo de RiscBal, que a él no le beneficia en nada, no supone ni más sueldo ni menos horas de docencia. No le cambia nada.

Cuando el voto en blanco ya se definía como amenaza, Jeroni Morey se presentó y al día siguiente se retiró, ¿cuál es su vínculo con él, han hablado?