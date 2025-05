Jaume Carot, candidato a la reelección a rector de la UIB: «Las universidades privadas no son competencia directa, nosotros nos quedaremos los alumnos con mejor nota»

¿Por qué se presenta a la reelección como rector de la UIB?

Primero, porque tenemos un proyecto transformador que aún no hemos terminado y que queremos completar y potenciar aún más. Y como segunda respuesta: ¿por qué no debería seguir? Queremos mejorar la experiencia de usuario de las personas que forman parte de esta comunidad universitaria, somos una universidad que se preocupa por las personas y queremos que vivan lo mejor posible. Y queremos consolidar todas las transformaciones ya realizadas, especialmente en políticas de Personal Docente e Investigador.

¿Cuáles diría que son los hitos alcanzados en Investigación y qué retos se planta?

Hemos multiplicado por seis los fondos obtenidos de forma competitiva. Hemos creado toda una infraestructura de gestión de la investigación, hemos incrementado considerablemente el número de personas y técnicos y todo esto ha hecho posible este gran este éxito, no se puede calificar de otra manera. Eso nos convierte, con cifras, de forma demostrable, en una de las mejores universidades investigadoras de todo el sistema español. Estamos siempre entre las cinco mejores en impacto de nuestra investigación.

Jaume Carot, rector de la UIB y aspirante a la reelección / Manu Mielniezuk

Y en cuanto a personal docente e investigador, ¿qué destaca?

Una cifra: 138 nuevas plazas de personal docente e investigador desde 2022, de las cuales 89 son permanentes. Hemos reducido el número de profesores asociados del 65,6 % al 29,4 %. La LOSU maca que se de llegar al 20% y lo conseguiremos si podemos seguir otra etapa. Otra cosa importante es que hasta ahora por cada plaza que se sacaba normalmente solo había un candidato. Ahora anunciamos las plazas en Euraxess, una agencia a nivel europeo, y para cada plaza se está presentado una media de ocho personas. Estamos captando talento de fuera.

Promete trabajar en extender la gratuidad, ¿hasta dónde?

Esto es algo que se tiene que trabajar con el Govern, evidentemente, pero quien consiguió la matrícula gratuita, ya con el anterior Govern, fuimos nosotros. Y la hemos mantenido con éste. Ahora pediremos aumentar los umbrales de renta para que acceda más gente, está justificado por cómo se ha acelerado el coste de la vida.

Hace años que oímos hablar de la segunda residencia.

Es algo que depende del Govern. Pero esta vez ya he visto planos, en un año o año y medio puede estar acabada y en funcionamiento.

También habla de su programa de la Biblioteca Central: proyecto que se viene prometiendo hace unos 20 años: ¿Optimismo desmesurado?

Está en el Plan de Infraestructuras del Govern. Tenemos que revisar el proyecto, que ha quedado obsoleto, y buscar una ubicación en el campus.

¿Puede concretar qué nuevas titulaciones se plantea?

La semana pasada ANECA nos aprobó Ciencias del Mar, que empezaría a funcionar dentro de dos cursos y el próximo curso estrenamos tres másteres. Queremos diseñar un mapa de titulaciones, desde una perspectiva integrada de grado y máster . Tenemos un informe del Consell Económic i Social que dice que faltan estudios en ingenierías, y queremos también plantear novedades en la rama de las ciencias sociales y las humanidades, intentando ser creativos. Ahora, todo se ha de hablar con centros, facultades y el Govern, que es quien financia. Y tener en cuenta que tenemos una falta de espacio grave.

¿Quiere crecer hacia el Parc Bit?

A ver, tenemos licitado ya el nuevo edificio de ciencias, las obras empezarán a finales de año, y estará frente el antiguo, en el campus. Ahora, yo creo que la vía natural de crecimiento en lo que se refiere a investigación es el Parc Bit.

¿Se cumplirán los plazos para que el campus sea autosuficiente y sostenible energéticamente?

Si todo va bien, a finales de marzo de 2026 la universidad generará entre el 110% y el 112% de la energía que consume y tendrá sistemas de almacenamiento. En cuanto a movilidad, ya ha llegado BiciPalma, tenemos un nuevo vagón de metro, el compromiso de mantener el servicio durante el mes de agosto, una mayor frecuencia de autobuses y se estudia junto con el Consell poner autobuses lanzadera hacia el campus en determinados puntos. También se están rehabilitando edificios para que sean más eficientes, como el Ramon Llull, obras que acabarán este año, o el Mateu Orfila, que lamentablemente no estará hasta marzo.

VOX acaba de exigir al PP derogar el Decret de Mínims, ¿veremos pronunciarse a la UIB?

La UIB siempre se pronuncia, nunca nos hemos callado. Otra cosa es que se nos escuche... Evidentemente, no podemos estar de acuerdo con esa derogación, de ninguna manera.

¿Al final, al menos en lo que se refiere a presupuesto, a la UIB no le ha ido tan mal con un Govern del PP?

Y con el anterior tampoco nos fue mal. Tenemos que agradecer al Govern, que es quien nos financia en gran parte, pero también hay que destacar que parte de los 202 millones del presupuesto son mérito directo de la UIB, por ejemplo por los fondos competitivos que ha logrado. También fue importante lograr el contrato-programa, fue una negociación muy intensa de dos años con el anterior Govern que esté respetó y firmó y mostró voluntad de mejorarlo.

El director general de Universidades, Sebastià Massanet, dijo: «Ninguna universidad privada debe afectar a la expansión de la UIB». ¿Ha hablado con él tras saber que el Govern autoriza una adscripción para que la Universidad San Pablo CEU imparta en Mallorca seis grados (cuatro de los cuales ofrece la UIB)?

Sí, he hablado con él y con el conseller. Han jugado limpio. Me lo habían dicho, que había proyectos y que uno estaba muy avanzado. No se trata de crear una universidad privada nueva, eso sería el caso de Adema, sino de un centro adscrito a una universidad ya existente, como el CESAG con la Pontificia de Comillas, y Felipe Moreno con Antonio de Nebrija. Ahora la novedad es que, ostras, este nuevo centro plantea grados del ámbitos sanitario que nosotros ofrecemos... Desde el Govern se ha asegurado que no se destinará dinero público a este proyecto y que la UIB tendrá prioridad en las plazas necesarias para Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Farmacia en su momento.

¿No le preocupa entonces?

A ver, feliz no me hace. No me convence el modelo de universidad privada, yo soy hijo de la pública, pero el CEU San Pablo no es una universidad cualquiera. Es una institución seria, con un proyecto docente sólido, que lleva muchos años funcionando y que hace investigación. No está impulsada por fondos de inversión que solo buscan negocio. Ahora, para trabajar en la universidad pública necesitamos una acreditación estatal muy exigente, muchos se quedan fuera, y después de eso, hay que pasar una oposición y en las privadas, el proceso de selección de profesorado es interno y digital. Tampoco están sujetos a la ley de contratos públicos, si quieren un edificio se lo compran y tienen unas instalaciones estupendas, claro. Pero al final no creo que sea competencia directa, por los precios. Probablemente nos quedaremos con el alumnado con notas más altas y ellos con quienes no lleguen a esas notas.

ADEMA empezó los trámites para ser universidad privada porque la UIB rechazó su petición de nuevos títulos, incluyendo Medicina. ¿Tampoco lo ven como amenaza?

Una competencia directa e inmediata, no. El número de estudiantes potenciales en estas islas aún está lejos de la media estatal, queda recorrido, si llegamos a un punto de saturación sí empezaremos a competir, eso no ocurrirá en cinco años, pero está ahí. Si acabamos teniendo aquí tres facultades de Medicina… pues no lo sé.

La cancelación de la presentación del libro ‘Nadie nace en el cuerpo equivocado’, llamar a la Policía para desalojar a los acampados por Palestina... ¿se arrepiente de algo?

Me arrepiento de cosas que no he hecho. Y no estoy nada concentro con esas dos situaciones que mencionas. Lo del libro fue durísimo. Estaba en conflicto el derecho a la libertad de expresión y la seguridad de las personas. A mí me empujaron, y a Marcos Nadal más, fue una situación muy violenta. Preferí proteger la integridad física de todos. En cuanto a la protesta por Palestina, tener que llamar a ‘la poli’... no me gustó nada, no fui el único rector en hacerlo, pero lo hicimos porque se rompieron los acuerdos que teníamos con los estudiantes. Yo di la cara. Me dolió porque me había posicionado personalmente contra lo que estaba ocurriendo en Gaza, fui el segundo rector en emitir un comunicado condenándolo y fuimos la universidad que asumió los compromisos más firmes.

Al nuevo papa los conservadores lo ven demasiado progresista, y los progresistas demasiado moderado... ¿Carot es cómo el papa?

Soy un ciudadano crítico y un científico teórico. Hay cosas que me gustan y otras que no y siempre lo digo. Ahora, si hablo como rector adopto un discurso más... bueno, el que creo que toca.

¿Cree realmente que la endogamia ha quedado atrás en la UIB?

Esencialmente sí. A ver, nunca la eliminaremos al 100%, pero estamos captando talento. Un día nos acusaron de haber robado a la Rovira i Virgili.... pues mira, sí, con dos.., con un par.