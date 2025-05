Tensión en la primera comparecencia de Codony como director de IB3: "La chulería de bar se la deja en el bar"

"La chulería de bar le pido que la deje en el bar. Esto es el Parlament y usted está obligado a responder las preguntas". Tensión en la comisión de control de IB3 celebrada ayer en la que fue la primera comparecencia de Josep Codony como director del ente tras la renuncia de Albert Salas. Una comisión donde la liquidación de 'Norats', la miniserie sobre dos perseguidos por el franquismo, estuvo en el centro de la crítica y en la que un diputado de Vox ensalzó la televisión pública del régimen franquista. Palabras que el propio Codony evitó condenar.

La tensión en el Parlament estalló a raíz de la intervención de Sergio Rodríguez, quien aseguró que la televisión franquista "era de más calidad, más objetiva y más cultural" que la actual. "Se me caería la cara de vergüenza de pensar que en el denostado régimen anterior se realizaba una televisión pública de más calidad, más objetiva y más cultural que aquella que se está realizando en estos momentos", expresó el representante de Vox.

Asimismo, Rodríguez insistió en que la postura de su partido es que IB3 "no es necesaria" en Baleares."Siempre hemos manifestado que en esta comunidad no era necesaria una radiotelevisión pública", sostuvo.

Indignación de la izquierda

Las declaraciones del ultraconservador desataron la indignación de los representantes de la izquierda presentes en la comisión, quienes pidieron a Codony que condenara la intervención de Vox. "Como director de IB3 tendría que haber dicho como mínimo que no está de acuerdo porque se ha dirigido a usted cuando ha dicho que añoraba la televisión del régimen de Franco y se ha quedado tan ancho. Le pediría que en su turno de réplica condenara públicamente lo que acaba de escuchar", reclamó la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez.

No obstante, el director de la radiotelevisión pública no quiso condenar las declaraciones de Rodríguez. "No haré uso de la palabra", expresó Codony. Una negativa de Codony a responder a la segunda pregunta de la diputada morada que provocó que los diputados de PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos hicieran constar en el acta su protesta.

"Está obligado a responder"

"El compareciente viene a responder las preguntas de los grupos parlamentarios, lo que no puede hacer es decir que no contesta. La chulería de bar le pido que la deje en el bar. Esto es el Parlament, usted tiene que someterse al control de los grupos parlamentarios", determinó la representante de los socialistas, Mercedes Garrido.

Final de 'Norats'

Otro de los puntos donde saltaron chispas entre Codony y oposición fue en las explicaciones que dio sobre la liquidación de Norats, la miniserie sobre dos perseguidos por el franquismo. Una intervención donde el director de IB3 apuntó hacia el alto coste que representaba para la cadena dicha serie. "La audiencia no era la adecuada para un programa de tanta calidad y que había costado tanto a la cadena. Que por cierto, hace diez días pagué el último capítulo de Norats. Es cara porque estas series valen dinero", argumentó Codony.

No obstante, el diputado socialista Ares Fernández consideró que la situación vivida con 'Norats' demuestra la "voluntad de censura" y de que un programa estuviera en la parrilla "el menor tiempo posible". "Es clarísimo, esto es algo que responde a unas directrices ideológicas y políticas", señaló Fernández. Así, la primera comparecencia de Codony se saldó con máxima tensión en la Cámara.