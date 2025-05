El PSOE lanza la campaña 'Dos años perdidos' contra la gestión de Prohens

El PSIB-PSOE ha presentado la campaña 'Dos años perdidos', una iniciativa con la que los socialistas de Baleares pretenden denunciar la gestión del Ejecutivo de Marga Prohens y poner en el centro del debate los problemas que afectan a la ciudadanía.

La campaña, aprobada por la comisión ejecutiva del partido, se desplegará a través de la comunicación, la presencia territorial y el diálogo con entidades y ciudadanos, con el objetivo de exponer las consecuencias de los últimos dos años de gobierno en la comunidad.

El portavoz del PSIB-PSOE, Rubén Castro, ha explicado que la campaña servirá como herramienta de denuncia, movilización y conexión con los ciudadanos. "Queremos que todo el mundo conozca qué ha sucedido en estos dos años, pero sobre todo queremos volver a situar a las personas en el centro de la política, explicando qué han perdido y qué alternativas plantea el Partido Socialista", ha afirmado.

Derechos y libertades

Según Castro, las políticas del PP han generado un retroceso en derechos y libertades, además de agravar la problemática del acceso a la vivienda y la saturación turística. En este sentido, ha criticado que las negociaciones del PP se han desarrollado únicamente con la ultraderecha y que, a su juicio, han supuesto una regresión en diversos ámbitos sociales.

El partido quiere "dar voz" a los colectivos que han sufrido las consecuencias de las políticas del actual gobierno del PP, poniendo el foco en educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, feminismo, derechos LGTBI, sostenibilidad y juventud. La puesta en marcha de esta iniciativa coincide con el segundo aniversario del gobierno de Marga Prohens, un momento que el PSIB-PSOE considera clave en la legislatura.

Regular el precio de alquiler

Castro ha denunciado que, en este tiempo, el PP ha intentado aprobar los presupuestos autonómicos con el apoyo de la ultraderecha, planteando políticas que, según el portavoz socialista, perjudican a la comunidad y favorecen intereses privados.

"No podemos pagar un piso porque el PP se opone a regular el precio del alquiler; no podemos comprar una vivienda porque solo plantean construir pisos por más de 350.000 euros; jóvenes, jubilados y trabajadores se ven obligados a marcharse porque no encuentran casas asequibles", ha afirmado Castro. También ha señalado que el tráfico y la congestión en las carreteras han empeorado, lo que ha incrementado los riesgos en la movilidad sin que, por ello, el Ejecutivo autonómico haya tomado medidas.