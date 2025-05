Estreno en la UIB de 'Una vivienda digna'| Actores y afectados en la vida real: "La gentrificación nos ha expulsado a mi familia y a mí de sa Gerreria y ahora vivo en Manacor"

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha estrenado este jueves Una vivienda digna, una innovadora adaptación de la obra de Shakespeare A vuestro gusto que ha sacudido conciencias y ha puesto el foco en la acuciante crisis de la vivienda. Los estudiantes del Aula de Teatro de la UIB, bajo la dirección de Juan José Bermúdez de Castro, han presentado esta propuesta que va más allá del entretenimiento, convirtiéndose en una pieza de teatro social con un claro objetivo reivindicativo y solidario.

Tanto el director de la pieza teatral, como los actores han destacado, minutos antes del estreno, la relevancia social de la adaptación. El propio Bermúdez de Castro ha admitido que la temática le toca de cerca: "Yo mismo en 2019 tuve que dejar mi piso en sa Gerreria, donde llevaba dos años, porque el dueño convirtió todo el bloque en viviendas de alquiler turístico. Este es un problema que nos afecta a todos, y eso es lo que demuestra la obra", ha enfatizado.

Un aspecto crucial de Una vivienda digna es su colaboración con la Casa de Familia de la fundación La Sapiència, y la entidad Zaqueo. "Queremos visibilizar cómo la crisis de la vivienda afecta a la base de la pirámide," ha apuntado Bermúdez de Castro. Para ello, dos personas sin hogar han participado en la obra de forma inesperada para el público, compartiendo sus vivencias y testimonios sobre la precariedad habitacional.

El director de la obra, Juan José Bermúdez de Castro. / Nair Cuéllar

Concha Peralta, coordinadora técnica de La Sapiència, no se ha querido perder el estreno, en el que ha intervinido una usuaria, y ha detallado que, además de otros perfiles, atienden a "gente mayor que por edad y falta de recursos no puede encontrar casa". Así es como Gabriela Balaguer, de 79 años, fue a parar hace ya cinco años a Casa de Familia tras verse obligada a independizarse de su hijo, que le ha dado nada más y nada menos que seis nietos. Actriz por un día, ha relatado que "como la pensión no le permitía encontrar una vivienda, me pusieron en contacto con la fundación y hasta hoy, porque allí estoy muy contenta y muy bien", ha asegurado.

Concha Peralta y Gabriela Balaguer, este jueves antes del estreno de la obra en la UIB. / Nair Cuéllar

Estudiantes afectados

El elenco de Una vivienda digna está formado por quince actores, siete músicos, tres bailarinas y seis integrantes de la batukada, además de la implicación de seis clases de cuatro grados diferentes de la UIB y dos másteres. Entre los actores, destacan Gabriela Reyes, Chussa Bosch y Abril Cirer, que insisten se han visto afectadas en algún momento por el problema de vivienda que vive Mallorca.

'Gaby', estudiante de máster que encarna a Rosa, ha explicado que su personaje "tiene muchas ganas de cambiar las cosas, de luchar, y tiene mucha conciencia social", antes de añadir que, como mallorquina de 24 años, se identifica plenamente con el problema de la vivienda. "Yo seguramente el año que viene me tenga que ir porque el tema de la vivienda, siendo pedagoga, no me lo podría permitir", ha admitido.

Por su parte, Chussa (es Orlando), estudiante de Lengua y Literatura Española, ha resaltado la oportunidad que ofrece la obra para dar visibilidad a un problema tan apremiante. "Para mí es todo un orgullo poder hablarlo y contarlo a los amigos, a la familia, que es un tema que sí se reivindica, pero que tiene que ser más constante, no solo cosa de un día de una manifestación. Es luchar cada día por nuestros derechos de la vivienda, sobre todo en una isla como es Mallorca", ha apostillado.

La obra también cuenta con testimonios de otros estudiantes afectados por la situación de la vivienda. Es el caso de Abril Cirer, quien encarna a Ada. Ella se ha visto recientemente implicada en esta problemática. "Toda mi vida he vivido en el barrio palmesano de sa Gerreria con mi familia, y la gentrificación nos ha expulsado. Ahora nos hemos tenido que ir a vivir a Manacor", relata esta estudiante de 2º de Educación Infantil. Abril reconoce que le preocupa mucho el futuro y que ya piensa en si se tendrá "que ir a vivir fuera de la isla o no, si tendré que compartir piso o si podré vivir sola". Para ella, una obra como esta es "una buena manera de mostrar lo que está pasando".