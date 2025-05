Debate en Palma sobre saturación turística: "Al 99% del mundo le gustaría vivir en Baleares, el problema es quién se lo puede permitir"

La congestión turística en las islas europeas se convirtió este pasado viernes en Palma en el centro del debate en el seminario Congestión Turística e insularidad en la UE: Retos y soluciones compartidos, organizado por la Cátedra de la Insularidad UIB-GOIB. En torno a las dificultades de congeniar desarrollo turístico con calidad de vida para los residentes se plantearon problemas comunes de Baleares, Canarias, Cerdeña, Santorini o islas finlandesas. Sobre la mesa ponía una realidad el catedrático de Geografía de la Universitat Macià Blázquez: "Estamos en una situación superprivilegiada porque a medio mundo, por no decir al 99 %, le gustaría vivir en Baleares. El problema estará en quién se lo podrá permitir".

El geógrafo advertió sobre que "no se puede descontextualizar el turismo" de la emergencia climática o "la guerra por los recursos energéticos" y añadió que en su caso el análisis versa en torno "a términos de la turistificación y no de saturación o congestión". "Los mecanismos de mercado no son una solución cuando se trata de la ampliación de la frontera del negocio turístico a la vivienda o al espacio público" (terrazas, playas, muelles), continuó.

Blázquez debatió con el conseller ibicenco de Territorio, Ordenación Turística y Movilidad, Mariano Juan, la directora general de Economía y Estadística del Govern, Catalina Barceló, y el director insular de Turismo Marco Táboas, quien excusó la ausencia del conseller Marcial Rodríguez y se refirió al trabajo que se desarrolla desde el Consell por "la convivencia y concienciación para que el turista que viene entienda que esto no es Disneylandia".

Sobre los aspectos más graves de la turistificación remarcó Blázquez "el derecho a la isla, tener en cuenta el empoderamiento de la población local", una idea que flotaba durante toda las ponencias de la mañana, que "las propuestas para las islas" salgan "desde los isleños", promoviendo así su "empoderamiento".

De "los riesgos" del turismo de lujo advirtió el geógrafo porque menos turistas "con más consumo de energía o agua, es decir, "los que derrochan, es peligroso: "Que venga menos gente pero que sea más rica nos lleva a más desigualdad".

"Las propuestas para las islas tienen que salir desde los isleños" Macià Blázquez — UIB

"Soy una romántica; estamos en el momento de poner a la persona en el centro", decía Barceló, quien es más consciente si cabe de que "la solución a la saturación es extremadamente compleja" tras sentarse con 140 participantes" en las mesas del Pacto por la Sostenibilidad, que "piensan distinto" y cuando "ni siquiera en el diagnóstico hubo consenso".

Participantes del seminario sobre congestión turística e insularidad, en Sa Riera, este viernes. / UIB

Juan pidió "no estigmatizar" la actividad ni "culpar al turista que viene" ni "a los hoteleros, los trabajadores, los temporeros" porque "la culpa de los efectos negativos del turismo es del destino".

Por otro lado, en el seminario habló sobre Canarias, cuyo modelo turístico "nunca ha sido expansionista", según Carmelo León González, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de la Cátedra Unesco de Turismo y Desarrollo Sostenible. El canario, quien presentó un modelo de capacidad de carga, señala al desarrollo desbocado de la actividad del alquiler vacacional a través de las plataformas comercializadoras. Esta oferta es la que "está dinamitando el turismo". Y avisa: "El turismo no va a parar, lo paramos o nos para a nosotros". Por ello llama a incentivar "el ecoturismo".

"El turismo no va a parar, lo paramos o nos para a nosotros" Carmelo León — Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Dolores Ordóñez, directora de Anysolution, alertó de que todavía "muchas decisiones se toman según encuestas y percepciones", sin tener en cuenta los datos. Hace un llamamiento a la urgencia de la "estandarización" de los indicadores del turismo sostenible. La experta brindó su experiencia como participante en un grupo de trabajo en la UE y llamó participar en la consulta pública que se va a abrir sobre la nueva estrategia de turismo europea.

"Tenemos un turismo exagerado que seguimos vendiendo exageradamente" Isabel Vera — Proyecto 'Islas del mar'

Isabel Vera, presidenta del proyecto Islas del Mar, señaló que después de que "hemos vendido lo que era más fácil vender", el sol y playa, hay que diversificar el turismo. La canaria residente en Cerdeña matizó que "tenemos un turismo exagerado que seguimos vendiendo exageradamente" y llamó a crear una tasa europea y a que las islas tengan "un reconocimiento jurídico" en Bruselas.