Conciliar en verano: El retraso de la convocatoria para las escuelas estivales frena el acceso a las familias

La conselleria de Familias y Asuntos Sociales aún no ha publicado la convocatoria de ayudas para la organización de escuelas de verano y actividades de ocio por parte de ayuntamientos y asociaciones de familias. Este retraso afecta especialmente a los padres, que desisten de estas ayudas al no poder adelantar el dinero.

El año pasado la convocatoria ya salió tarde, muy próxima al fin del curso escolar, y ya se notó cómo eso afectó a los padres: el número de asociaciones de familias (AFAs) que se adhirieron a esta convocatoria bajó de las nueve de 2023 a tres en 2024. El número de ayuntamientos, con más recursos, se mantuvo en 21, pero muchos no pudieron cobrar a las familias el precio reducido al no contar con la resolución en el momento de abrir inscripciones.

MÉS per Mallorca solicitará la comparecencia urgente de la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ante el nuevo retraso en la convocatoria de ayudas para organizar actividades estivales. Esta línea de subvenciones, esencial para que ayuntamientos y asociaciones de familias (AFAs) puedan ofrecer escuelas de verano asequibles, sigue sin publicarse a un mes del final de curso, lo que compromete la conciliación familiar durante las vacaciones escolares, advierte la diputada del partio ecosoberanista, Marta Carrió.

El grupo parlamentario denuncia que esta demora dificulta especialmente la labor de las AFAs, que, a diferencia de los consistorios, carecen de capacidad financiera para adelantar los costes. Esto pone en riesgo su participación y reduce el número de proyectos disponibles, perjudicando a las familias, especialmente a las más vulnerables, denuncia MÉS.

La última convocatoria impulsada por el anterior Govern se publicó en junio de 2022, cubría Pascua, verano y Navidad de 2022 y Pascua y Verano de 2023, se resolvió en diciembre del mismo año y permitió la participación de 21 ayuntamientos y 9 AFAs. El importe concedido fue de 576.818 euros, sobre un total previsto de 717.626 euros con posibilidad de ampliación mediante los fondos del plan Corresponsables.

En 2024, el actual Govern ya publicó la convocatoria tarde, el 14 de mayo, con una resolución que no llegó hasta el 19 de septiembre. La convocatoria tenía un presupuesto inicial de un millón de euros y cubría Navidad de 2023 y Pascua, verano y Navidad de 2024 y Pascua de 2025. Aunque cubría más periodos vacaciones y tenía más presupuesto que la última que sacó el Pacte, al final acabó concediendo 760.000 a 21 ayuntamientos pero solo a tres AFAs, evidenciando un retroceso en participación y alcance ya que en la anterior se habían presentado nueva asociaciones de familias. Además, muchos ayuntamientos no pudieron aplicar los precios reducidos previstos (100 euros por niño o 50 para familias vulnerables) porque no contaban con la resolución en el momento de abrir inscripciones.

MÉS reclama no solo explicaciones, sino un cambio estructural: reclama que estas convocatorias se planifiquen con tiempo y se diseñen con criterios de estabilidad, previsibilidad y enfoque preventivo, como ya se ha solicitado reiteradamente también en otras líneas de ayuda familiar. El partido insiste en que sin una política pública clara de apoyo a la conciliación, las familias (especialmente las que más lo necesitan) acaban pagando las consecuencias de la improvisación institucional.