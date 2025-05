Turistas sorprendidos por el temporal: "Venid a Mallorca, decían"

Lo que prometía ser una escapada de sol y playa se ha convertido en una experiencia pasada por agua para muchos turistas que estos días visitan Mallorca. Las lluvias torrenciales, el granizo y los cielos encapotados han cogido por sorpresa a numerosos visitantes, algunos de los cuales han acudido a TikTok para compartir —con humor, resignación o decepción— el inesperado panorama meteorológico que se han encontrado en la isla.

Uno de los vídeos que más ha dado que hablar lo ha subido el usuario @unite_the_kingdom, mostrando auténticos diluvios sobre Porto Cristo. "Venid a Mallorca, decían", comenta sarcásticamente, mientras graba su terraza completamente inundada.

¿Una Mallorca o dos?

En contraste, @lilmissperoxide ha compartido una grabación en la que asegura: "Empiezo a pensar que hay más de una Mallorca, porque no paro de ver TikToks con cielos nubosos y yo no me he quitado el bikini desde que llegué". La contradicción meteorológica ha despertado curiosidad, memes y confusión entre turistas que planean venir en los próximos días. “Ojalá los vídeos que se están publicando sean antiguos, llego a Mallorca el 20 de mayo”, comenta un usuario preocupado. Otro añade con ironía: “Y la gente piensa que UK tiene mal tiempo”.

Una visitante británica relata en los comentarios: “Hemos tenido dos días de lluvias torrenciales y relámpagos, qué miedo. En Cala Millor, un poco de lluvia hoy, No había visto esto en mi vida. Primera vez en Mallorca y la última”. Algunos residentes mallorquines no han querido perder la oportunidad de sumarse a la tendencia con sus propios vídeos, en los que invitan —de forma irónica— a no venir a la isla “porque hace muy mal tiempo”. Un gesto que se interpreta como una forma sutil de criticar la saturación turística que vive Mallorca, especialmente durante la temporada alta.

Una meteorología que ya estaba avisada

La AEMET ya activó ayer la alerta amarilla en el norte de la isla a partir de las 12.00 por precipitaciones intensas, que podrían dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso permanece en vigor hasta hoy jueves. El contraste entre la imagen idílica del verano mallorquín y los chaparrones repentinos ha sido suficiente para desatar una tormenta, esta vez viral, en redes sociales.