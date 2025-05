El PSIB insta al Consell a ejecutar las conclusiones del estudio de carga y presenta propuestas a la ley de movilidad sostenible

El PSIB ha criticado el "caos permanente" que sufre la red viaria de la isla y ha presentado una propuesta alternativa a la ley de movilidad sostenible que está impulsando la institución insular. Según la portavoz de los socialistas en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la red viaria registra atascos diarios, las quejas de conductores y residentes de Palma, Sóller o Valldemossa son continuas y ponen encima de la mesa la "urgencia de actuar de forma decidida".

En este sentido, la socialista ha recordado que el Consell de Mallorca dispone de un estudio de carga de la red viaria que concluye que sobran unos 100.000 vehículos y propone soluciones como aparcamientos disuasivos, carriles segregados para el transporte público, el incremento de frecuencias o el fomento del transporte público, entre otros.

La portavoz también ha lamentado que el presidente insular, Llorenç Galmés, "haya decidido dejar este informe en el cajón y no ejecutar ninguna de las conclusiones". Ahora que el Consell redacta el proyecto de ley de movilidad sostenible, los socialistas temen que "se trate de una nueva tomadura de pelo como suele hacer el PP que hace anuncios 'fake' que se convierten en humo".

"Mallorca está colapsada permanentemente", ha dicho Cladera, quien ha relacionado esta situación con el incremento de la siniestralidad, señalando que los accidentes mortales en Baleares han aumentado un 30 por ciento este 2025 respecto a los cuatro primeros meses del año anterior, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los socialistas responsabilizan al PP que gobierna en el Govern balear y en el Consell de Mallorca de la situación, reprochando que "venían a desatascar Mallorca y no han hecho nada en favor de la movilidad sostenible y el fomento del transporte público, solo poner más asfalto y carriles".

Cladera se ha quejado de las obras "fantasma" en la vía de Cintura que, ha añadido, hace seis meses que se alargan sin saber "claramente" cómo acabarán y a qué velocidad se podrá circular, más allá de los actuales 60 kilómetros por hora.

Propuestas

No obstante, han respuesto a la iniciativa del Consell con un documento de propuestas para enriquecer la futura ley. En primer lugar, consideran necesario que la ley no se ciña exclusivamente a una "simple" limitación de la entrada de vehículos de no residentes a la isla.

El conseller socialista Joan Ferrer ha reclamado que sea una ley que "realmente garantice el derecho a una movilidad sostenible para la ciudadanía".

La propuesta se estructura en tres ejes, el primero relacionado con propuestas de mejora del transporte público, reforzando bus y tren, con más frecuencias y expediciones para evitar que queden personas sin poder acceder al transporte.

Ferrer ha propuesto la integración "real" de las redes de SFM, TIB y EMT, así como seguir con la reconstrucción del corredor ferroviario del Llevant, las vías para vehículos de alta ocupación y blindar la inversión pública en transporte.

En un segundo eje, solicitan que se regule el derecho ciudadano a una movilidad activa para un "cambio real de paradigma" que proponga la "democratización del espacio público".

Por último, su propuesta incluye la reclamación y asunción de las competencias en trasnporte de pasajeros en Mallorca, la unificación insular de la zonificación del taxi, la implantación de zonas de bajas emisiones o las ayudas a los ayuntamientos para tramitar los respectivos planes de movilidad urbana sostenible.

Los consellers socialistas han hecho un llamamiento al PP para poder llegar a un acuerdo en este sentido y han tendido la mano para negociar la ley, ya que suponen que Vox no dará apoyo a la iniciativa del mismo modo que no ha aprobado la de limitación de la entrada de vehículos en Ibiza.

MÉS propone declarar el colapso viario de Palma como una "emergencia urbana y ambiental"

El regidor Miquel Àngel Contreras y el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, han presentado una serie de propuestas entre las que se encuentra la declaración del colapso viario como una "emergencia urbana y ambiental".

Los ecosoberanistas han desgranado diferentes actuaciones de mejora. Alzamora ha hecho hincapié en la necesidad de tener una red de transporte público que no esté enfocada al turismo, sino que funcione durante todo el año y esté orientado a la población residente.

Enmarcadas dentro de la misma hoja de ruta, las propuestas para abordar la problemática han sido, en primer lugar, la petición para declarar el colapso viario como una emergencia urbana y ambiental, las limitaciones de vehículos en Mallorca mediante una tasa reguladora, las restricciones de la circulación por el centro de Palma, la implementación de accesos inteligentes, las mejoras en cuanto a frecuencia y cobertura del transporte público intermodal, la fomentación de la movilidad sostenible mediante nuevos carriles bici, aparcamientos disuasorios y la difusión de nuevos sistemas para compartir vehículo.

El grupo político ha finalizado con una crítica a la gestión del PP en relación con la congestión del tráfico en Palma y en el conjunto de Mallorca. Contreras ha afeado a los 'populares' su "incapacidad resolutiva".