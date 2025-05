El director de IB3, sobre la liquidación de 'Norats': "La audiencia no era la adecuada para un programa que había costado tanto a la cadena"

El director de IB3 defiende que la liquidación de Norats, la miniserie sobre dos perseguidos por el franquismo, se debe a la "baja audiencia" del programa en relación al coste del mismo para el ente. Así lo ha explicado Josep Codony durante la comisión de control de la radiotelevisión pública celebrada esta mañana en el Parlament.

"La audiencia no era la adecuada para un programa de tanta calidad y que había costado tanto a la cadena. Que por cierto, hace diez días pagué el último capítulo de Norats. Es cara porque estas series valen dinero", argumenta Codony, quien también asegura que fue él mismo quien tomó la decisión de precipitar el final de la serie.

El director del ente autonómico insiste en que "no eliminó ni precipitó" el final de Norats, recalcando que "la baja audiencia" de las primeras emisiones provocó que "se juntaran" los dos últimos programas de la serie.

"Parece que no hay más que Norats"

Ante las críticas lanzadas por parte de los grupos de la oposición, Codony ha respondido de forma contundente. "Parece que en IB3 no hay mas programación que Norats pero hay algo más. Es una decisión de la cadena pero habrá más programas después de Norats, no se preocupen", determina el director de IB3.

Por su parte, desde Més per Mallorca se han mostrado muy críticos respecto a la explicación del director de IB3 para liquidar Norats. "No había otro programa que uno que había cuestionado uno de los grupos parlamentarios que le ha dado apoyo. No parece tan inocente su decisión. El primer capítulo tuvo una audiencia baja, pero el segundo tuvo la audiencia media de un programa de IB3. Además, desde Més no compartimos que el criterio de poner, mantener o precipitar finales sea la audiencia", señala el portavoz Lluís Apesteguia.

Final de Norats

Cabe recordar que, en su debut como director general de IB3, Codony ordenó quitar cuanto antes de la parrilla de la televisión pública balear una miniserie recién estrenada sobre dos mallorquines perseguidos por los falangistas durante la Guerra Civil española. Se trata de Norats, basada en la historia real de un padre y su hijo escondidos durante trece años en la Serra de Tramuntana huyendo del franquismo.