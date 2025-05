Conferencia sobre malas madres en Palma: "Se da por hecho que las madres podemos con todo, pero la capa de superwoman no vuela"

"Sé de los malabares que habéis hecho muchas para venir aquí", en una sala del Auditorium de Palma hasta la bandera de madres (y algún que otro padre), la influencer y creadora del club malasmadres, Laura Baena, ha impartido la conferencia "Soy Malamadre, ¿y qué?", donde se ha debatido sobre la maternidad y la conciliación. Entre las decenas de madres que han acudido al Auditorium se encontraba la presidenta del Govern, Marga Prohens.

"Un aplauso para las malas madres que han venido solas, el objetivo es salir de aquí con un grupo creado entre nosotras", ha bromeado Baena.

La conferencia ha sido extremadamente interactiva, ya que la influencer ha dejado que fueran las propias mujeres las que contaran sus experiencias como malas madres. "Me sentí como mala madre el día que dejé a mi hija en la guardería cuando quería ir a trabajar, en mi cabeza ir al trabajo eran como unas vacaciones" o "Me siento como una mala madre cuando al despedirme de los 25 niños con los que trabajo en una escuela no tengo muchas ganas de ver los míos", son algunas de las confesiones que se han escuchado en la conferencia por parte de algunas madres.

Las risas incómodas del público mostraban que muchos de los presentes se sentían identificados con estas experiencias. "La culpa no desaparece, pero se va silenciando mejor", ha reconfortado Baena, la cual ha explicado que en el momento en el que una "deja de verse como una madre perfecta" se va quitando "exigencias y presión social".

"Se da por hecho que las madres podemos con todo, pero la capa de superwoman no vuela", ha sentenciado la influencer.

Creación de malasmadres

Laura Baena ha explicado cómo fue la creación de Malasmadres, en un primitivo Twitter hace 10 años: "A mí me habían contado que sería una madre perfecta, pero el día que descubres que no lo eres algo cambia".

'¿Cuál es tu mérito de malamadre? ¿Por qué te canonizarían como Malamadre?', fue el primer tuit de la cuenta Malasmadres en un ya lejano noviembre del 2014.

Baena explica que en ese momento las confesiones eran "mucho más políticamente incorrectas", y que se llegaban a decir "auténticas barbaridades que ahora parecen impensables". No obstante, la influencer aboga por volver a esos inicios, ya que esas confesiones "nos servían para desahogarnos".

"No me imaginaba que iba a llegar a tanto, al final le he cogido cariño a las malas madres", ha sentenciado la embajadora de las Malasmadres, Laura Baena.