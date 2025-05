Vox sube el precio para aprobar los presupuestos de Prohens: pide la derogación del Decreto de Mínimos y de la ley de Normalización Lingüística

Vox sube el precio en materia lingüística para aprobar los presupuestos del Govern de Marga Prohens y pide ahora la derogación del Decreto de Mínimos y la ley de Normalización Lingüística. Así lo asegura la portavoz de los ultraconservadores en el Parlament, Manuela Cañadas, quien argumenta que "el PP se tiene que dejar de miedos de los lobbies catalanistas que campan a sus anchas en la educación".

"El que quiera estudiar en catalán que tenga sus colegios para estudiar en catalán, no hay ningún problema, y el que quiera estudiar en español que no tenga este impedimento. Entre decreto de mínimos, ley de normalización lingüística y autonomía de centro, la imposición lingüística del catalán es del 100%", expresa Cañadas. Al menos una de estas cuestiones, señala, serán las que exijan al Govern y al PP en las negociaciones de las cuentas.

"Cuando uno dice 'jamás derogaremos el decreto de mínimos' para que te aplauda la izquierda luego es muy difícil desdecirse. A veces en los plenos o en ruedas de prensa hay que ser más prudentes y no decir según qué porque luego tienes que cumplirlo. Vamos a intentar conseguir lo máximos que podamos. Ellos no tienen mayoría absoluta y nosotros no tenemos los diputados para exigir mucho más", determina la portavoz de Vox.

"Fracaso" del plan de elección de lengua

Asimismo, Cañadas califica de "fracaso" el plan de elección de lengua impulsado desde la Conselleria de Educación. "El plan ha sido cobardemente vendido y un fracaso, no hay ningún colegio público en Baleares que se haya adherido por toda la presión de los lobbies catalanistas. Si ya tenemos un decreto de mínimos, la autonomía de centros lo único que hace es que sea una dictadura de catalán. O decreto de mínimos o autonomía de centros, las dos cosas son incompatibles", asegura la portavoz de los ultraderechistas.

El PP sigue "prudente"

"Siento ser poco original, pero la prudencia está sobre la mesa hasta que podamos anunciar el acuerdo de presupuestos", argumenta el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras. El 'popular' expresa que no quiere ser "esclavo" de sus palabras ni poner en un apuro a ninguno de sus compañeros, por lo que opta por no dar detalles acerca de las negociaciones.

"Hasta que no tengamos la negociación cerrada y a punto de anunciar seré prudente sobre los temas que hay sobre la mesa", insiste. Sobre las posturas de Vox acerca de los asuntos lingüísticos, Sagreras se limita a poner de relieve que son partidos distintos y que no comparten todas sus posturas.