El exministro de Defensa, Eduardo Serra: "A Rusia no le interesa invadir Europa, sino solo controlarla"

El exministro de Defensa, Eduardo Serra, ha sido el autor de la conferencia que esta tarde ha pronunciado en Palma, invitado por el Círculo Financiero de Baleares, bajo el título: “Panorama geopolítico actual”.

El conferenciante ha sido presentado por el presidente de esta institución, José Francisco Conrado de Villalonga y por el comandante general de Baleares, el general Fernando Luis Gracia. Ambos han elogiado la carrera política e intelectual del conferenciante, destacando que ha sido el único político que ha trabajado para los tres partidos que han gobernado en España desde la llegada de la democracia.

El conferenciante ha realizado una disertación del panorama que representa las relaciones internacionales y los conflictos existentes, haciendo un relato histórico de los acontecimientos que ha sufrido el planeta en los últimos siglos, que explican los cambios de liderazgo de los países que han pasado a ser los dominantes.

Explicó que los fenómenos que han supuesto los grandes cambios que ha sufrido la población mundial han sido, por una parte, la revolución tecnológica y, por otra, el fenómeno de la globalización.

Como experto en política internacional, detalló que tras la finalización de la segunda guerra mundial se produjo un enfrentamiento entre este y oeste, es decir, entre EE UU y la Unión Soviética, a través de la guerra fría, motivando que años más tarde se produjera el despertar de una potencia tan fuerte como es China. Serra aseguró que en estos momentos nadie discute que “China es ya una superpotencia que discute el poder mundial con los norteamericanos”.

Para el exministro uno de los principales acontecimientos que ha provocado un gran cambio en el concepto de seguridad mundial, fue el ataque a las torres gemelas. “A partir del 11 S los americanos empezaron a ser conscientes de que eran vulnerables. El ciudadano americano se da cuenta que su país es el que financia la defensa de sus países aliados y que nadie se lo agradece. Y además empieza a ser consciente de que con el proceso de globalización sus fábricas cierras y se trasladan a otros países”.

Eduardo Serra, junto a los presentadores de la conferencia / B.Ramon

Serra dedicó la mayor parte de su exposición a la guerra de Ucrania y la actitud invasiva de Rusia. El exministro detalló que había que tener en cuenta que los rusos sitúan a Ucrania como “la puerta de Europa y con ello la llegada de la OTAN, que es su principal enemigo”. Explicó que Rusia es el país del mundo con una mayor extensión de terreno, pero no tiene la mayor población, ya que apenas cuenta con 145 millones de habitantes. “Rusia, por sus característica, ni siquiera tiene la capacidad de defender sus fronteras, por ello siempre realiza una política de ataque, invadiendo territorios o países”. Ante situación, el conferenciante consideró que Europa debe adoptar una posición muy firme ante esta política invasiva. “Si los europeos no detenemos a los rusos no se terminarán estas invasiones de territorios”. Sin embargo, el exministro también señaló que los rusos son conscientes de “que nunca podrán invadir toda Europa, pero lo que les interesa es controlarla”. Esta intención de dominio, según detalló, se ha demostrado con la intervención destacada que los rusos han tenido en las elecciones que se han celebrado en algunos países poderosos, como por ejemplo Estados Unidos.

En su exposición fue muy crítico con la situación de Europa, sobre todo por la escasa influencia económica que representa frente a otros países, como los norteamericanos o los chinos. Así puso el ejemplo que de las diez empresas más potentes del planeta, ninguna de ellas sea americana. Y aseguró también, refiriéndose a la energía nuclear que desarrollan otros países, “Europa apenas se beneficia de las ventajas de esta fuente de energía, únicamente sufre los peligros que representan las plantas nucleares”.

Uno de los problemas sobre los que más incidió el exministro fue el fenómeno demográfico que está sufriendo Europa, que ha visto que su población se ha disparado, gran parte de ella procedente de la migración. “Los europeos, en vez de gastarnos el dinero en tecnología y en investigación, financiamos un gran escudo social. Solo nos preocupamos por el estado del bienestar, que está muy bien, pero que no se aguanta. De esta manera es muy difícil competir a nivel mundial”, auguró.

Para el veterano político, el proceso de unificación de Europa como una gran unión de países todavía no está concluido y se necesita avanzar para conseguir una voz única. “La Unión Europea no consigue alcanzar una posición única, porque a diferencia de otras grandes potencias, carece de una única voz que hable en nombre de todos los países. Hay que reconocer que Europa ha perdido la batuta y debe recuperarla”.

El exministro reconoció que la actual situación mundial, con todos los fenómenos que se producen, es tan complicado “que es muy difícil hacer un pronóstico para determinar hacia donde nos dirigimos. Lo que tengo claro es que el enfrentamiento ya no será entre este y oeste, sino entre los países de Europa y África”, es decir, entre norte y sur”.