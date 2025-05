"Mi madre con Alzheimer lleva 14 días sin comer ni beber pero Salud se niega a activar los cuidados paliativos"

"Mi madre tiene alzheimer y lleva 14 dias sin ingerir ningún tipo de alimento ni líquido, reclamamos empatía y humanidad". Es el testimonio de José Ramón Quintana, un hijo que denuncia como Salud no ha activado los cuidados paliativos que necesita su madre actualmente, por lo que se ha visto obligado a contratar un servicio privado ante la falta de respuestas por parte de la Administración Pública.

Según relata el usuario, el pasado jueves se dirigieron al Centro de Salud de Escola Graduada de Palma para poner en marcha el protocolo de dichos paliativos. No obstante, ante la ausencia de la doctora de cabecera de su madre, la sustituta señaló que ella no podía actuar al respecto.

"Esperar a que la doctora volviera"

"Después de tres horas esperando, nos atendió una doctora sustituta y nos indicó que ella no podía hacer nada por nosotros. Nos dijo que no podía activar el protocolo y que debíamos esperar a que la doctora de cabecera volviera a consulta", expresa. Ante esta situación, el hijo asegura que reclamaron hablar con la gestora de casos del centro de salud, algo que se les denegó, según denuncia.

"Una funcionaria en vez de acercarse y comentarnos cómo proceder se dirigió a nosotros desde cuatro metros y nos comunicó que no se encontraba, preguntamos cuándo volvería y su respuesta fue que 'no está'. En el centro debe haber tres coordinadores y parece ser que no se encontraba ninguno", determina el usuario. A partir de aquí, se pusieron en contacto con atención al usuario, donde le indicaron que "la gestora estaba fuera del centro, que no estaba el coordinador y que no obtenían ninguna respuesta. Me pidieron que presentara una queja y así lo hice", recalca.

Servicio privado

Así, este usuario relata que "ante la angustia de no recibir noticias" ha tenido que contratar un servicio privado ya que a su madre le daban el alta y necesita poder acceder de forma inmediata a los cuidados paliativos.

"Mi madre tiene Alzheimer y lleva 14 días sin ingerir ningun tipo de alimento ni líquido y el servicio es más que necesario. Reclamamos empatía y humanidad y que se cumplan los protocolos. Debe haber tres coordinadores en cada centro y el doctor suplente puede activar el protocolo ya que disponía de todos los informes", determina.