Condenado por acosar a su vecino durante dos años con notas vejatorias en Sant Llorenç: “Cuidado que estoy cerca de ti y te estoy viendo”

Un juzgado de Palma ha condenado a un hombre a una pena de multa por un delito de acoso por hostigar durante más de dos años a su vecino dejándole notas con un contenido vejatorio e insultante en Sant Llorenç des Cardassar.

Además de agobiar a diario al perjudicado con los escritos que él mismo firmaba con nombre y apellido y teléfono, también le controlaba al merodear por su casa, alrededor de su vehículo, su lugar de trabajo y otros lugares que frecuentaba.

Estas anotaciones intimidatorias y humillantes causaron “la lógica conmoción” en el receptor, según destaca la fiscalía.

Debido a estos hechos, la víctima sufrió una gran perturbación, viéndose dificultado el ejercicio de su trabajo, y también se vio obligado a dejar el coche en un garaje ante el temor de que el encausado lo violentara. A lo largo de los años en los que fue acosado, llegó a interponer trece o catorce denuncias.

El comportamiento del sospechoso le causó padecimientos de insomnio, ansiedad y repercusiones negativas en su salud.

Ahora, una magistrada de Palma ha impuesto al acosador la prohibición de comunicarse durante un año con el perjudicado, con el que estaba enfrentado por motivos laborales. El juzgado ha apreciado la circunstancia eximente incompleta de alteración mental, ya que el acusado se encuentra tutelado por una fundación.

El hombre ha reconocido los hechos esta mañana en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma. Se ha declarado autor de un delito de acoso y ha aceptado una multa de tres meses a razón de tres euros diarios, así como la prohibición de ponerse en contacto con la víctima por tiempo de un año.

En un principio, la fiscalía solicitaba para él una condena de un año y medio de prisión, pero el ministerio público ha rebajado su petición y ha alcanzado un acuerdo con la abogada defensora.

Tras admitir los cargos, la jueza ha dictado sentencia ‘in voce’. El fallo ya es firme porque las partes han informado de que no van a interponer ningún recurso.

Desde 2020

Los hechos se iniciaron en 2020 y se prolongaron durante más de dos años, según la versión de la acusación pública. El encausado, de 55 años y con problemas de salud mental, se dedicaba a dejar de forma constante y reiterada notas al perjudicado.

Estos escritos tenían un claro contenido vejatorio e insultante, según la fiscalía. En estas anotaciones manuscritas decía: “¿Me puedes decir qué putas has conseguido con tantos años de putearme? Estás muy callado, porque nadie me dice nada. Lo que tienes que hacer es meterte en tus asuntos, ¿te queda claro?”, “Hola hijo de puta, ¿el pasado lunes estabas buscando esta nota?... loco ya que tu no vienes a hablar conmigo vendré yo”, “Te recuerdo que conmigo no vas a poder joderme hijo de tu puta madre. Te convendría que arreglases los problemas que te has buscado” o “¿Por qué te escondes? ¿Por qué siempre estás sentado dentro del coche?” o “Eres un puto psicópata. Ten cuidado a cruzarte conmigo (…) sé dónde encontrarte, tus movimientos los sé todos”.

Otra nota indicaba: “Te noto nervioso cuando me ves por la calle, te recuerdo que las denuncias que me estás poniendo últimamente en el juzgado de lo penal se están archivando, tonto (…) Lo que tienes que hacer es dar la cara, loco, no tienes que ir a ver a la juez de paz”.

En junio de 2002 otro escrito advertía: “Cuidado que estoy cerca de ti y te estoy viendo”. Y en julio de ese año otro papel indicaba: “Cuando me veas, procura alejarte corriendo”.

Todo ello provocó en el perjudicado una gran perturbación, sufriendo insomnio, ansiedad y problemas de salud y le condicionó su trabajo y su vida.