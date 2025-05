El pequeño comercio de Mallorca se reinventa para llegar a los más jóvenes, “un público que busca la inmediatez”

El pequeño comercio de Mallorca busca reinventarse para llegar a los más jóvenes de Baleares, por eso PIMECO y Afedeco han puesto en marcha la campaña El petit comerç està al seu prime. Esta iniciativa pretende, mediante el uso de un lenguaje cercano, mostrar al público objetivo los beneficios de comprar en el comercio local.

"Esta campaña es más que un eslogan, es una declaración de intenciones, porque sabemos que el pequeño comercio se debe adaptar a los nuevos tiempos, pero queremos mostrar a ese público al que queremos cuidar, que elegir el comercio local no solo es una elección de compra, también es una lección de vida", ha subrayado este lunes en rueda de prensa la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo.

El origen de la campaña se encuentra en una investigación realizada por la FAD Juventud en colaboración con Amazon, que pone de manifiesto que uno de cada cuatro jóvenes opta casi de forma exclusiva por la compra online. Así, el pequeño comercio de Baleares se ha puesto manos a la obra para utilizar el mismo 'idioma' que los jóvenes del archipiélago y conectar, de este modo, con su realidad.

"El informe de la FAD pone de manifiesto que los jóvenes buscan la inmediatez, y nosotros queremos mostrarles que no hay nada más inmediato que comprar en los comercios locales", ha explicado Virginia Galiano, una de las creadoras de la campaña, quien ha señalado que la iniciativa va dirigida a los jóvenes de 16 a 30 años de las islas, también a los estudiantes de esta edad, y además a los profesionales, "quienes pueden buscar un producto más exclusivo".

De este modo, se pretende "reconectar el comercio local con las nuevas generaciones y mostrarles que es un modo ágil de comprar y explicarles los beneficios de decidir optar por el comercio local", ha destacado Alexia Martí, creadora también de la campaña, cuya duración será de ocho semanas.

Me he dado cuenta de que no es lo mismo, consumir en el pequeño comercio es una experiencia Joaquín Calleja

Como bien ha detallado, PIMECO y Afedeco publicarán en TikTok (donde se estrenan para esta iniciativa), Instagram y Facebook, un vídeo diferente cada semana en el que diferentes comerciantes tratarán de llamar la atención de los más jóvenes de las islas utilizando vocablos en inglés que usan en su día a día. Durante la rueda de prensa se han mostrado dos de las grabaciones que las patronales reproducirán en sus redes sociales en los que se utilizan términos como grow up (crecer), prime (principal) o slow down (ralentizar).

Los objetivos son claros: incentivar el consumo del pequeño comercio por parte de los jóvenes, fomentar la digitalización, modernizar la imagen del comercio tradicional y mejorar la percepción de este comercio para los jóvenes.

"Antes no compraba en el comercio local, ahora sí"

El IES Berenguer d'Anoia de Inca ha contribuido a la elaboración de esta campaña con la participación de los estudiantes del Grado Superior de Marketing y Publicidad, de hecho uno de sus alumnos ha participado este martes en la presentación de la iniciativa. Se trata de Joaquín Calleja, quien ha ratificado que "los jóvenes lo queremos todo ya", aunque, eso sí, ha lamentado que no tienen a nadie que les diga "qué producto es bueno o no, solo los comentarios en internet", por ello ha reconocido que tras su participación en El petit comerç està al seu prime, ha cambiado sus hábitos de consumo. "Yo antes no compraba en el comercio local, y ahora sí, porque me he dado cuenta de que no es lo mismo, consumir en el pequeño comercio es una experiencia", ha admitido el joven de 20 años.

Joaquín Calleja, alumno del Grado Superior de Marketing y Publicidad del IES Berenguer d'Anoia. / Nair Cuéllar

La presidenta de PIMECO ha concluido destacando que se trata de una campaña "muy ambiciosa", ya que -ha profundizado- "el dinero que se invierte en el pequeño comercio se queda en nuestra tierra, lo cual es bueno para nuestro futuro, de ahí la importancia de la iniciativa", ha apostillado.

También han intervenido en la presentación Álvaro Roca, director insular de Promoción Económica del Consell de Mallorca; José Antonio Caldés, director general de Empresa, Ocupación y Energía; Toni Fuster, director general del área de comercio del Ayuntamiento de Palma; y Mateu Cunill, presidente de la Confederación Balear del Comercio (CBC).