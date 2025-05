Nuria Miralles, la única chica en las 'olimpiadas de FP' de Fontanería: "De pequeña usaba a escondidas las herramientas de mi padre"

Hay niñas a las que les gustan las princesas. Y hay niñas a las que les gustan los coches (y quizás también las princesas: nada es excluyente). Y hay niñas, como Nuria Miralles, que lo que le gustaban eran las herramientas. De siempre. Tenía prohibidas usarlas, porque era muy pequeña, pero las utilizaba cuando no la veían. Incluso tuvo una escondida bajo su cama durante años...

"Soy una persona bastante activa y desde pequeña me han gustado los trabajos vinculados a un oficio", narra: "Mi padre era mestre d’aixa y en casa desde las siete de la mañana ya oíamos el ruido de máquinas. Yo me levantaba para ver qué hacía. Me llamaba la atención que pudiera utilizar las herramientas y yo no”, recuerda Nuria, actual estudiante de Formación Profesional del CIFP Pere de Son Gall de Llucmajor y única participante femenina en la competición de Fontanería que empieza hoy en las Balearskills 2025, las 'olimpiadas' de la FP en su fase autonómica.

"Desde bien pequeñita siempre he jugado a ser muchas cosas: enfermera, profesora, agricultora, veterinaria, cajera… Aunque por algún motivo siempre me llamaron la atención, las herramientas de mi padre: ruidosas, grandes, de color amarillo o verde, cada una más grande y más ruidosa... lo mejor de todo era que con ellas podías hacer muebles, barcos, cualquier cosa", rememora. Pero era tan pequeña que no le dejaban usarlas. Y claro, lo prohibido, para cualquier niño, gana en atractivo: "Las usaba a escondidas, me he cargado unas cuantas y otras se las he robado...", ríe con la tranquilidad de la travesura ya prescrita. Añade una confesión insólita:"Tuve una lima eléctrica escondida en una bolsa debajo de mi cama durante dos años".

Al crecer, ese interés precoz no se perdió. Tenía claro que quería estudiar algo del sector industrial y se informó bastante sobre la demanda de trabajo, la falta de personal, los sueldos… Tanto en Baleares como en otras parte de España e incluso otros países. Finalmente, accedió al Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Producción de Calor en el CIFP Pere de Son Gall. Ahora está a punto de acabar su segundo año: “Siento que es mi sitio, mi zona de confort, me gusta lo que hago y me siento realizada cuando veo que funciona y lo bien que me queda el trabajo”, afirma con orgullo. Además, agradece el apoyo del equipo docente: “Estoy muy orgullosa de todo lo que he aprendido y lo que me queda por aprender y perfeccionar. Estoy orgullosa y contenta del ciclo formativo que hago, del equipo educativo que tengo, de sentir que se me da bien algo que realmente me gusta hacer, de las risas que me he echado en clase.”

En el certamen en el que hoy debuta Nuria se evalúan las habilidades técnicas del alumnado de FP de todos los centros de Baleares. Los vencedores de cada categoría competirán después en las Spainskills. La modalidad en la que participará es Fontanería, y su preparación ha sido intensa durante los últimos tres meses, guiada por su tutor y profesor, Francisco Terrasa Becerra: “A partir de la información que nos facilitaron los organizadores, mi profesor me ha ido marcando unas tareas en función de los requisitos que se pedían y mis puntos flojos.”

Destaca y agradece la labor de su tutor: “La verdad es que sin él, nada sería posible. Es una persona profesional y perfeccionista con años de experiencia. Quiero destacar su paciencia, en el sentido que si debe repetir algo treinta veces lo hará hasta que yo llegue a entender la explicación". Revela una de sus manías técnicas con humor: “Xisco es una persona que quiere las grapas a diez centímetros. También quiere que ponga el nivel bien para aprender a marcar correctamente. Si a veces hago algo que no está hecho a la perfección, le miro… y basta una mirada para entendernos.”

Su profesor solo tiene palabras de elogio para una de sus mejores alumnas: “Intento ayudarla en crear procesos para hacer el trabajo más rápido y no tener que perder tiempo por la mañana en cómo organizarse; aprender incluso con un simple vistazo a estructurar el trabajo. Y es que no es lo mismo que se nos pase una hora en el centro educativo que te ocurra en un trabajo real", razona. Destaca también su actitud y responsabilidad: “No hay ningún alumno que, superándole en edad, tenga la responsabilidad y el cerebro tan bien centrado como ella. Es trabajadora, responsable, buena chica. Tiene mucho mérito que dentro de un mundo tan masculino como este lo esté haciendo y a ese nivel tan alto.”

La única chica en el aula

En un sector tradicionalmente masculino, su experiencia ha sido positiva desde el inicio: “Quiero que se entienda que en ningún momento me he sentido ni me han hecho sentir inferior. Al contrario, en todo momento se me ha dado un reconocimiento, valía a mi trabajo”, afirma. Este hecho queda probado cuando, durante la realización de este reportaje, justamente uno de sus compañeros le escribe para hacerle una consulta: “Si un compañero tiene una duda, por ser mujer no deja de preguntármelo, al contrario, me gusta ver que también puedo ser un referente dentro del aula". Cree que a través de los medios de comunicación y las redes sociales podría fomentarse que más chicas se apunten a este tipo de ciclos formativos y a este sector profesional y romper barreras de género autoimpuestas o sociales.

En el taller, Nuria se ha convertido en una referencia para sus compañeros, es recurrente que acudan a ella, confirma su tutor. Y sobre la preparación para las Balearskills el docente quiere remarcar "su empuje ganador y su implicación en todo lo que hace: cada día disfruta al máximo como si no le pesara nada el tiempo, las horas invertidas y la dedicación.” Nuria recuerda: “Cada mañana Xisco y yo quedamos a las ocho, tomamos el café juntos y nos vamos al taller a trabajar y resolver las dudas surgidas".El profesor explica que “ella tiene un bloc y va apuntando las dudas que le van apareciendo" para después preguntárselas al acabar la sesión, lo que muestra su implicación y perfeccionismo.

El futuro

Nuria no quiere descartar ningún camino: “Me gustaría abrir todas las puertas posibles. Me gusta el trabajo de técnica instaladora en fontanería, pero no me quiero cerrar las puertas, ya que tal vez el día de mañana me podría ver como técnica de oficina.” Contempla continuar su formación con un ciclo de Grado Superior de Eficiencia Energética en el CIFP Pere de Son Gall. Para lasprácticass que tiene que realizar ahora para completar su título, ya tiene fichadas unas cuantas empresas que le gustan, como Fricatem Balear o Cofrisa: "En Mallorca hay muchísimas, en la isla este sector está a tope y falta personal, gente cualificada.” A largo plazo su objetivo es estudiar Ingeniería Industrial y así "acabar de abrir todo el abanico, todas las posibilidades, de este sector.” Nuria Miralles va a por todas, en las Balearskills y en una vida profesional en la que nunca van a faltar las herramientas.