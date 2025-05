Una vecina de Mallorca ha compartido recientemente en Facebook el mensaje que recibió de una cuenta que decía ser del tenista Rafa Nadal. El supuesto perfil, que utilizaba la imagen y nombre del deportista, intentó ganarse su confianza escribiéndole en tono cercano, con el objetivo de entablar una conversación más personal. Por suerte, la mujer sospechó desde el principio y no cayó en la trampa, aunque este tipo de engaños son muy comunes y pueden resultar convincentes, especialmente para fans desprevenidos.

¿Qué es el 'catfishing'?

El caso no es aislado. En los últimos años, se ha detectado un creciente número de estafas en redes sociales que utilizan la imagen de personajes públicos —actores, cantantes, deportistas o influencers— para acercarse a seguidores y obtener dinero, fotografías íntimas o información personal. Esta práctica, conocida como catfishing, se basa en la creación de perfiles falsos que imitan con precisión las cuentas oficiales, incluyendo fotos, logos y lenguaje característico.

Alerta en redes: intentan estafar a una usuaria de Mallorca suplantando a Rafa Nadal / DM

El caso de Guadalupe Cepeda: una estafa con rostro de famoso

Uno de los casos más conocidos en los últimos meses ha sido el de Guadalupe Cepeda, una mujer de 63 años que creyó mantener una relación virtual con el cantante Enrique Iglesias. Todo comenzó cuando se unió a un grupo de fans y fue contactada por el supuesto artista, quien le enviaba mensajes cariñosos, promesas de amor eterno y hasta imágenes de un anillo de compromiso. La víctima, que atravesaba una crisis conyugal, llegó a enviarle 3.000 dólares en tarjetas regalo y estuvo a punto de abandonar a su marido para encontrarse con él.

Aunque el fraude fue descubierto a tiempo, Cepeda no fue la única persona afectada por este tipo de engaños, en el que también suelen solicitar fotos íntimas que después podrían ser usadas para extorsionar o chantajear.

Consejos para evitar caer en estafas online

Las autoridades y expertos en ciberseguridad insisten en no confiar en mensajes de famosos que no provengan de cuentas verificadas (con el icono azul correspondiente), y en evitar compartir información personal o fotografías comprometidas con desconocidos. También es fundamental no enviar dinero ni realizar pagos a personas que se han conocido únicamente a través de internet.

Si se sospecha de un caso similar, se recomienda denunciar el perfil a la red social correspondiente y, en casos graves, acudir a las fuerzas de seguridad.