Regreso sin incidentes del profesor Miguel Roldán, condenado por acoso a un exalumno, al colegio de Pla de na Tesa

Miguel Roldán, el polémico profesor que fue condenado a un año de prisión por acosar a un exalumno, ha vuelto esta mañana a las aulas y lo ha hecho sin el más mínimo incidente, pese al enfado de los padres de los alumnos, que no lo quieren que sea el docente de sus hijos.

Este educador ocupa una plaza de Primaria en el colegio público de Pla de na Tesa, en Marratxí. A principio de curso los padres protestaron a las puertas del centro porque no querían que un profesor con este polémico perfil diera clase a sus hijos. Esta protesta, de cierta manera, motivó que Roldán solicitara una baja médica y no llegara a incorporarse al trabajo. Su plaza fue ocupada por una profesora interina, que era la tutora de los niños que cursan sexto de primaria.

El pasado viernes, poco antes de terminar las clases, fue cuando se supo que esta profesora no regresaría el lunes, es decir, esta mañana, al colegio porque Miguel Roldán había solicitado el alta médica y había pedido reincorporarse a su plaza en este colegio.

La directora también habló con los alumnos y, si bien les dijo que prefería que Roldán no trabajara en el centro, también explicó que no se podía hacer nada para evitarlo, entre otras cosas porque no existe ninguna condena que lo inhabilite como docente.

Roldán esta condenado a un año de prisión por acosar a un exalumno, pero la sentencia ha sido recurrida y, por lo tanto, no es firme. Además, la jueza no relacionó este incidente con la condición de profesor del acusado, por lo que no se aplicó la inhabilitación.

Roldán, que también es músico, ha llegado al centro de Marratxí alrededor de las 8.40 horas de esta mañana, unos 20 minutos antes de que comenzaran las clases. No ha entrado por la puerta principal, sino por una lateral, que es la entrada de los alumnos más pequeños y por la que también acceden muchos profesores.

Indignación

Tímida protesta de los padres, que se muestran indignados por la presencia de este docente / B. Ramon

Durante su recorrido se ha cruzado con un vehículo de la Guardia Civil. Una patrulla ha acudido a primera hora de la mañana al centro escolar ante la posibilidad que se produjera algún incidente, pero no ha sido el caso y, por lo tanto, no ha sido necesaria la actuación de los agentes.

Los familiares se han limitado esta mañana a reiterar sus quejas por la presencia de Roldán. Muchos de ellos lo han estado comentando mientras esperaban a que abrieran las puertas y el sentimiento generalizado era de cierta impotencia, por cuanto, desde el punto de vista laboral, no se puede aplicar ninguna medida que evite el regreso de este profesor a las aulas. “Me gustaría que el que deja que este tipo de profesores esté dando clases a unos niños que envíe a sus hijos a este colegio. Seguro que no le gustaría, pero nosotros tenemos que aguantar que los nuestros estén en um aula con este individuo”, ha señalado uno de los padres.

“Una persona con estas características no debería dedicarse a la docencia, debería dedicarse a otra cosa”, ha indicado también otro familiar, que se ha mostrado especialmente molesto por el retorno al colegio de Roldán.

Otros padres se quejaron de que este polémico docente haya decidido volver a dar clase, tras recibir el alta médica, cuando está a punto de terminar el curso. Los alumnos de once años tienen previsto realizar un viaje de fin de curso. Inicialmente debía acompañarles la tutora, que el viernes se despidió, y temen que la vaya a sustituir Roldán. Si ello se confirma han anunciado que no permitirán que sus hijos viajen con un profesor que arrastra tanta polémica.

Los familiares no descartan, al igual que ya hicieron a principio de curso, volver a montar una protesta a las puertas del colegio en contra del regreso de Miguel Roldán.