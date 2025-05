PP y Vox, en contra de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Baleares: "No es la solución ni la ha sido nunca"

PP y Vox se posicionan en contra de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Baleares. Ambas formaciones, que rechazaron esta posibilidad la semana pasada en Madrid, consideran que "no es una buena solución" para frenar la emergencia habitacional que se vive en las islas.

"No es una posibilidad, de la misma manera que lo pensaba el PSOE votando en contra de cualquier propuesta de Podemos o Sumar. No es la solución ni la ha sido nunca. Además, es algo que no tenemos posibilidad de hacer hoy por hoy porque la normativa europea no permite poner límites a un comprador de la UE", expresa la portavoz de los populares en el Parlament, Marga Durán.

Asimismo, Durán critica las políticas en materia de vivienda durante el mandato de Francina Armengol en Baleares frente a las impulsadas por Marga Prohens."La crisis de vivienda no es de ahora, en los últimos ocho años la única medida que hicieron fue una ley urbanística que retrasó la obtención de licencias municipales. Armengol lo único que consiguió es que los precios aumentaran más de un 90%. El PP está llevando a cabo un paquete de medidas que están dando sus frutos y conseguirán que tengamos vivienda a precio asequible", argumenta la portavoz.

"No es una buena solución la de limitar la compra a extranjeros, como lo cree también el PSOE. ¿Por qué no la reclamaron nunca esta medida en ocho años en Baleares?", cuestiona la representante popular. Por su parte, desde Vox comparten el mismo rechazo hacia esta propuesta al considerar que podría genera "demandas" por parte de la comunidad europea. "Tal y como está la ley no se puede", explica la portavoz Manuela Cañadas.

El PSOE da "prioridad" a limitar los precios

Por su parte, el PSIB-PSOE se muestra abierto a estudiar la posibilidad de limitar la compra de viviendas a extranjeros aunque considera que "la prioridad" debe ser la de limitar los precios del alquiler.

"Una de las medidas que hay que poner en marcha ya es limitar los precios del alquiler como una medida de choque para luego tomar otras. Debe ser la prioridad. La limitación de compras a no residentes deberíamos ir más a segundas residencias de según qué tipo de vivienda y en qué localizaciones", destaca el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela.