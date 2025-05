Una usuaria responde a Keir Starmer con el ejemplo de su hija en Mallorca: "Habla en inglés con sus amigos"

La respuesta de una madre británica sobre la vida de su hija en Mallorca ha sido uno de los cientos de comentarios que se han sucedido en las redes sociales tras unas declaraciones del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que han generado polémica en X (antes Twitter).

El líder laborista, que ocupa el cargo desde el 5 de julio de 2024, aseguró en una entrevista: "Cuando la gente viene a nuestro país, deberían comprometerse a integrarse, a aprender nuestro idioma. Nuestro sistema debería activamente distinguir entre quienes lo hacen y los que no." La frase ha sido interpretada por muchos como una postura rígida hacia la inmigración, centrada en la obligación lingüística como vía de integración.

¿Y los migrantes ingleses?

Uno de los comentarios más compartidos fue el de un periodista francés que lanzó la siguiente pregunta: "¿Qué pasa con los millones de migrantes ingleses que no aprenden español o francés y no se integran aquí exactamente?". Fue entonces cuando una usuaria compartió su testimonio personal: "Mi hija lleva cinco años viviendo en Mallorca. Sus amigos, compañeros de trabajo, etc. son todos británicos, alemanes o sudafricanos, entre otros. Se comunican entre ellos en inglés. El español rara vez es requerido".

Un ejemplo del debate que existe sobre la integración lingüística de las comunidades extranjeras en destinos turísticos y residenciales como Baleares.

Mallorca, enclave internacional

El caso de Mallorca no es una excepción. En muchas zonas de la isla, sobre todo en áreas costeras y urbanizaciones residenciales, el inglés se ha convertido en lengua franca, especialmente entre comunidades europeas afincadas en la región.

El mensaje de la usuaria ha reabierto un debate latente sobre la asimetría en las expectativas de integración, especialmente cuando se trata de ciudadanos británicos en países del sur de Europa. Mientras que en Reino Unido se insiste en el aprendizaje del inglés como requisito, muchos migrantes británicos residen en España durante años sin necesidad de aprender el idioma local.

Las declaraciones de Starmer y las reacciones en redes vuelven a poner sobre la mesa ciertas políticas migratorias, y cómo la integración va mucho más allá del idioma cuando se observa desde una perspectiva internacional.