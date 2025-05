Ciro Krauthausen: «Intentamos tender puentes entre alemanes y mallorquines»

¿Cuáles fueron los grandes temas informativos de su primer número en el año 2000?

Guillem Ferrer, el diseñador de Camper, fue el entrevistado. También el problema de la vivienda de alquiler y la ecotasa.

¿Han cambiado mucho en un cuarto de siglo las temáticas que brindan a sus lectores?

En principio, si comparo esos primeros números con lo que estamos haciendo ahora la propuesta por temas es bastante similar. Tratamos de brindar un análisis del acontecer informativo en la isla desde un punto de vista de un semanario en alemán para lectores alemanes. Hay que explicar mucho más las cosas de lo que se explican a un lector mallorquín, nos seguimos ocupando también de política, economía y temas sociales. Otro campo es el de los reportajes, entrevistas a personajes interesantes, historias sobre particularidades de la isla, temas de color en general, que también tienen mucho interés para los lectores alemanes, y ahí están también los temas de servicios. Buena parte de nuestros lectores hablan poco castellano y mucho menos mallorquín.

¿No es un tópico que el alemán que vive en Mallorca sigue hablando solo en alemán?

Hay de todo. Muchos dirían que viven a caballo entre Alemania y Mallorca. Si tú no estás viviendo constantemente en la isla, la necesidad de aprender el idioma es menor. Y la sociedad paralela de alemanes está muy consolidada —en parte nosotros formamos parte de ella, les estamos brindando la información que necesitan en alemán—, lo cual les facilita vivir aquí. También hay médicos alemanes, abogados alemanes, supermercados alemanes, pueblos donde se habla mucho alemán, como Port d’Andratx. Es una sociedad paralela.

¿La colonia alemana demandaba este tipo de producto cuando empezaron?

Sí, los alemanes tienen una relación muy estrecha con Mallorca desde hace generaciones, desde los años treinta, de antes de la Guerra Civil, y siguió con el turismo de masas. Ha habido oleadas generacionales que han terminado ya sea radicándose en Mallorca o por lo menos visitándola regularmente. Nuestra competencia, el Mallorca Magazin, se fundó en 1971. La presencia siguió yendo a más en los años ochenta y noventa. En el año 2000 se consideró por parte de nuestra casa, Prensa Ibérica, y también de otros editores que era un buen momento para fundar otro semanario. En un momento dado hubo tres periódicos. La competencia, según tengo entendido fue durísima y quedamos dos.

¿El turista alemán es también seguidor del Mallorca Zeitung?

Hay que distinguir entre la página web y el periódico impreso. En este último caso, los lectores tienden a ser alemanes ya sea radicados aquí en la isla o que al menos tienen una casa o vienen regularmente. No es el típico turista que solo pasa unas semanas en verano en la isla. Pero son muchos los alemanes que se interesan en internet por Mallorca, el mercado es muy grande, incluye Suiza y Austria.

¿Cómo conjugan a la hora de informar esa complicada relación del mallorquín con los alemanes?

Básicamente, lo que nosotros intentamos es tender puentes entre la opinión pública alemana interesada en Mallorca y la opinión pública mallorquina o lo que acontece aquí, como la preocupación evidente en la isla por la saturación, el problema de la vivienda, el mercado inmobiliario copado por extranjeros, cómo se comportan los turistas de excesos en Playa de Palma o la preocupación de que los alemanes estén ocupando demasiado espacio en la isla. Todo eso nosotros también se lo relatamos a nuestros lectores, intentamos hacerles entender que hay un problema. No somos los únicos que informamos de esto. La prensa alemana ha escrito muchísimo y si uno va por Alemania y habla con amigos o conocidos mucha gente está muy enterada de todo el debate que se está dando.

¿En cuánto se estima la colonia alemana en la isla?

Empadronados había 18.237 en 2024, lo publicábamos esta semana. Se calcula que podrían ser unos 60.000 los que van y vienen, una vez lo dijo Pere Salvà y quedó esa cifra por ahí.

Esta semana publicaban una crónica en la que se retrataba el típico timo del taxista al turista alemán. ¿Ese tipo de picaresca de verdad sigue siendo habitual?

Esa queja concreta nos llegaba frecuentemente y decidimos probar. No es ninguna prueba estadística, pero tres de cuatro estafaron al cliente. Sí creo que hay picaresca. Algunos cobran más. Puede que también en algún que otro establecimiento en el centro se cobre un poco más a los turistas que a los nativos, pero también hay precios oficiales diferenciados en el autobús del aeropuerto o en el tren de Sóller. Eso quita un poco de hierro a este asunto.

¿De qué más se quejan, qué les transmiten sus lectores?

No se quejan tanto. El entusiasmo por la isla es grande. A los alemanes se les conoce como un poco prepotentes y puede que haya de eso en algunas cartas al director, pero soy un poco escéptico sobre generalizar porque por lo demás las quejas son las mismas que las de cualquier mallorquín, que esta calle está sucia, que los bares no dejan dormir... Son los mismos debates y hay alemanes que están muy bien informados de lo que acontece. De política menos, no se suelen meter, son bastante respetuosos.

¿Por qué persiste el entusiasmo alemán por Mallorca cuando podrían viajar a cualquier otro lugar?

En primer lugar, porque esta isla es maravillosa. Las conexiones aéreas están ahí y es muy sencillo ir y venir o pasar unas vacaciones. Además, están muy familiarizados con la isla. Es un vínculo de hace generaciones. No es que la consideren su casa, pero se sienten muy a gusto. Desde la pandemia ha venido una nueva oleada, sobre todo de empresarios, profesionales, que pueden trabajar desde aquí, con bastantes medios económicos. Es un nuevo fenotipo de alemanes que se ha notado mucho en los tres últimos años.