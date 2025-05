"Basta de complicidad: Carot, fuera de la universidad": arranca la campaña para pedir el voto en blanco en las elecciones de la UIB

A poco más de una semana para que se celebren las elecciones a rector de la Universidad de les Illes Balears, estudiantes, trabajadores de la universidad y diversas entidades han iniciado una campaña para pedir el voto en blanco en los comicios para impedir la reelección del actual rector, Jaume Carot, actualmente el único candidato para la rectoría. Se trata de un movimiento que lleva un tiempo gestándose a través de redes sociales y que inquieta al equipo del rector, debido al impacto que podría tener en los resultados.

El todavía rector, quien esta mañana ha presentado su programa ante los medios, ha recibido una rápida respuesta: la campaña Carot, prou complicitat: votem en blancha emitido hoy su primer comunicado, enumerando las razones por la que se oponen a su reelección y por las que, también, piden el voto en blanco. Además de trabajadores y estudiantes de la UIB, las organizaciones Ciutadans per Palestina, Sindicat d’Habitatge de Palma, Aurora, Organització Juvenil Socialista, Front d’Estudiants, Arran y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans han sido los encargados de impulsar la campaña.

"El 21 M hay elecciones al rectorado de la UIB. Jaume Carot, pese a acumular un fuerte descrédito, es el único candidato de una farsa contraria a la participación universitaria. El clima de miedo y autoritarsmo que ha instaurado y la compra con cargos a dedos del candidato que aspiraba a hacerle oposición, allanan el camino para alargar su mandato seis años más", señalan

"Las elecciones de la UIB son un juego de sillas cerrado en el cual el voto del alumnado, el colectivo más numeroso y que paga por una educación que cada vez tiene más de negocio que de pública, solo vale un 25%. Aun así, la existencia de un solo candidato abre la puerta a evidenciar la farsa: votemos en blanco, que Carot no alcance el 50% del voto válido y no pueda revalidar el cargo", explican en el texto.

Cartel completo de la campaña. / DM

Los motivos de la oposición contra Carot

Entre los motivos por los que se pide el voto en blanco contra Carot, destacan la gestión de las infraestructuras de la universidad, la relación de la universidad con empresas que financian Israel y la "censura" sufrida por los estudiantes durante la acampada por Palestina.

"Gestionar pésimamente las obras de rehabilitación de varias facultades, así como de ampliación del metro, que se tendrían que haber programado en periodos no lectivos. Los revuelos y la clausura intermitente de espacios y servicios (aulas, biblioteca y préstamo, despachos, etc.) han afectado drásticamente a la calidad y a los horarios de unos estudios que no son ni mucho falto gratuitos, así como al rendimiento académico y profesional de alumnos y docentes", denuncian.

También arguyen que se ha ninguneado "la diversidad de opiniones hacia la gestión y el rumbo de la UIB". "Carot ha liderado un equipo poco empático y atento a la necesidad concretas de las facultades. Entre el profesorado, mucha gente votará en blanco. Suponemos que por eso hace unos meses cambió el procedimiento electoral, para facilitarse la reelección. Una prueba más que ha aprovechado las facultades adjuntas al cargo en beneficio propio y para hacerse campaña", añaden.

"Hacer caso omiso a las reivindicaciones para que la UIB rompa relaciones con el sionismo. Hasta el punto de fortalecer vínculos con empresas que financian al ejército israelí como el Banco Santander, que tiene oficinas, becas y cátedras en el campus. Permitir que el Ejército de Tierra organice actas marcadamente imperialistas a dependencias universitarias, contradiciendo el espíritu de paz que tiene que guiar la vida universitaria según el código ético de la UIB", son otros de los motivos.

También denuncian el curso de Airbnb celebrada en la UIB: "Blanquear el negocio inmobiliario con el impulso de un curso universitario de experto en alquiler turístico, bajo el auspicio del decano de la Facultad de Hosteleria Tolo Deyà".

"Subir tasas de servicios académicos y burocráticos, así como de los precios de los menús de las cantinas, que tendrían que ser todas públicas o estar subvencionadas por el alumnado" y "eliminar servicios que facilitaban e incentivaban el aprendizaje del catalán entre el alumnado recién llegado, así como no velar porque el profesorado tenga un conocimiento suficiente de la lengua que garantice los derechos lingüísticos del alumnado a estudiar en catalán", son otras dos de las razones que han motivado la campaña del voto en blanco.

También señalan que se haya permitido "la actividad de colectivos fascistas y racistas al campus, como Identitas, que ahora hace un año atacó estudiantes que acampaban contra el genocidio palestino, agresión que quedó impune a pesar de que el rectorado tiene la identidad del estudiante agresor".

Por último, y en relación a la acampada por Palestina celebrada el año pasado, critican que se censuró "la libertad de expresión y derechos políticos, restringiendo el acceso del estudiantado a aulas para reunirse y organizar actas sindicales, formativos, solidarios". "Ahora hace un año, después de una charla sobre la historia de Palestina al campus, criticó la charla y contribuyó a la criminalización del movimiento propalestino en Mallorca. Además, ha amenazado con sanciones a la organización estudiantil y ha optado por la represión policial, como se vio durante la Acampada por Palestina del curso pasado", sentencian.