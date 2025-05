Ana Redondo, sobre la absolución del Supremo: "A muchos jueces les falta formación"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado este lunes, al ser preguntada por la absolución por parte del Tribunal Supremo de un hombre que previamente había sido condenado a 7 años de cárcel por violar una mujer en Palma, que "a muchos jueces les falta formación" en materia de consentimiento y la nueva legislación sobre violencia sexual.

En Valladolid, donde ha participado en la presentación de la Red de Mujeres Sindicalistas de Latinoamérica y España, preguntada por la absolución del Supremo, que no considera probado que este hombre violara a la mujer al entender que en el proceso no se disiparon las dudas sobre si hubo o no consentimiento, la ministra ha asegurado que hay informes que indican que "se necesita bastante más formación en la judicatura".

Redondo ha defendido que la formación en materias como el feminismo y las políticas feministas "es el camino" para que consensos como el alcanzado en la Ley contra la Violencia de Género, suscrito por todos los partidos excepto Vox, se plasmen posteriormente en las resoluciones judiciales y en la sociedad en general.

"Es indispensable para caminar hacia una aplicación correcta de la legislación", ha resumido Redondo, quien ha recordado que la ley "pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento" y es algo que "vincula" a los tribunales de Justicia.

Tras recordar que hay "posibilidades de recurso" ante esta resolución del Supremo, ha añadido que "a muchos jueces les falta formación"

Absuelto

El Tribunal Supremo ha absuelto a un joven, que había sido condenado a 7 años de prisión por violar a una mujer, al no considerar probado que mantuviese relaciones sexuales sin consentimiento con la mujer, o al menos fuera de toda duda razonable.

Según la sentencia de instancia, el 23 de septiembre de 2018, la chica conoció en un parque de Palma a un grupo de chicos, entre los que estaba el procesado, con quienes estuvo bebiendo alcohol.

Poco después se marchó a una discoteca con él y otra pareja pero en un momento dado se empezó a sentir mal, debido al alcohol y a los porros, por lo que el procesado se ofreció a llevarla a un lugar a descansar, que era un edificio abandonado en las cercanías, donde, según la sentencia de instancia, la violó.

Tras ello, la mujer se durmió, si bien por la mañana y aprovechando que seguía dormida, volvió a hacerlo.

Dice la sentencia recurrida que la chica no comentó lo sucedido a sus padres, aunque sí que llamó a una amiga, quien la convenció para que fuera al hospital para ser examinada.