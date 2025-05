Un seminario en Palma para prevenir el acoso a los alumnos con altas capacidades

Familias, docentes y profesionales sanitarios participaron ayer en un seminario sobre la prevención del acoso escolar en alumnado con altas capacidades, organizado por la asociación ABASAC. La jornada abordó tanto aspectos psicológicos como normativos y administrativos de la atención a este colectivo vulnerable.

María José Cordero, vicepresidenta de ABASAC, fue una de las ponentes principales del acto, junto al psicólogo de la asociación Teemu Escalas, especialista en altas capacidades. “El objetivo ha sido formar, informar y dotar de herramientas a las familias y profesionales para identificar y actuar frente al maltrato y acoso escolar”, explica.

Cordero subraya que la tolerancia frente al maltrato debe ser “cero” y denuncia que los menores con altas capacidades sufren muchas veces situaciones de acoso escolar y maltrato invisibilizadas. La vicepresidenta de ABSAC destaca que estas situaciones no solo afectan emocionalmente, sino que pueden desencadenar trastornos psicológicos graves como depresión, autolesiones o intentos de suicidio. “El alumnado con altas capacidades, pese a contar con más recursos de análisis, empatía y resiliencia, es también más vulnerable al dolor emocional cuando el entorno no acompaña”, añade.

Durante el seminario se abordaron distintos tipos de maltrato: desde el acoso escolar reiterado, hasta formas menos visibles como el maltrato por negligencia o abandono institucional. “No hacer nada también es maltrato. Las escuelas sostenidas con fondos públicos están obligadas por ley a identificar y atender las necesidades de todo el alumnado, incluidas las altas capacidades. Y no se está haciendo", afirma.

Cordero se muestra crítica con la falta de formación del profesorado y con la escasa implicación de las administraciones. "Muchos docentes reconocen que no tienen formación para identificar a estos alumnos. Y si no se identifica, no se adapta. Y si no se adapta, hay abandono escolar o sufrimiento psicológico", explica. Además, denuncia que muchos centros educativos no aceptan informes de diagnóstico realizados por especialistas externos, lo que añade aún más obstáculos para las familias con menos recursos.

El seminario también trató la diferencia entre bullying y maltrato escolar. “El bullying implica intencionalidad, repetición y una relación de poder. Pero también existe el maltrato puntual, que puede ser igualmente dañino y también denunciable”, ha señalado. Además, explicaron a los asistentes cómo denunciar este tipo de situaciones y la importancia de acudir también al sistema sanitario, para que los pediatras elaboren informes clínicos que respalden las denuncias ante la policía o la administración educativa.

"Estamos ante una discriminación por nacimiento, algo que va contra la Constitución", concluye Cordero, quien reclama que tanto las administraciones como los docentes asuman su responsabilidad: "Los recursos no pueden depender del bolsillo de las familias. El sistema público debe garantizar la atención a todos los alumnos por igual".