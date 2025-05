La falta de trabajadores en Baleares amenaza con generalizarse y cronificarse a las puertas de una nueva temporada

Baleares se sitúa a las puertas de una nueva temporada turística bajo la amenaza de una necesidad de trabajadores que en algunos sectores va camino de generalizarse y de cronificarse y que encuentra en la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media un nuevo motivo para la incertidumbre.

Europa Press ha recogido la valoración de representantes de sectores como el comercio, la construcción o el transporte de mercancías, que han calificado la situación en algunos casos de "alarmante" y "complicadísima". Avisan de que, aunque es complejo cuantificar las necesidades de empleados, la inminencia de la temporada alta multiplica faltas que empiezan a ser perennes.

Otros sectores, como el de la restauración, encaran el verano ajenos a estas urgencias, al tiempo que voces expertas sostienen que la problemática encontraría la solución en las mejoras salariales.

Alarma en el transporte de mercancías

En el transporte de mercancías, el presidente de este sector en Pimem y presidente de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (UATAE), Jeroni Valcaneras, ha alertado de la "alarmante" situación en la última década.

"Desde hace diez años, la mano de obra disponible no ha dejado de disminuir", ha avisado Valcaneras, que cifra en entre 500 o 600 los trabajadores que se necesitan sólo contando conductores profesionales. Si se suma el personal auxiliar, como empleados en almacenes, la cifra asciende aproximadamente a 750. Estos guarismos son una media que puede llegar a multiplicarse por dos en verano.

El transporte de mercancías de las islas lleva 14 años sin renovar su convenio colectivo. / B. Ramón

Detrás de la falta de mano obra en un sector al que se acude "cuando no se tiene otra opción", el representante de los transportistas sitúa las condiciones de trabajo, los bajos salarios y los requisitos de certificaciones profesionales. "No hay nadie que se quiera dedicar a esto", insiste, y llama la atención sobre la paradoja de que un sector muy necesitado por el auge de las compras online esté sufriendo falta generalizada de mano de obra.

Valcaneras añade la reducción de la jornada laboral que, a su juicio, "no beneficiará en nada" a los autónomos, que no podrán asumir el impacto de mayores costes. "No es una medida muy popular", reconoce

Situación de los repartidores

Relacionado con el sector del transporte, el presidente de la Asociación de Empresas de distribución de alimentos, bebidas y limpieza (ADED), Bartolomé Servera, ha alertado de la también complicada situación que atraviesa la distribución, en concreto por la falta permanente de repartidores.

Servera ha señalado que es difícil cuantificar la falta de mano de obra del sector, pero insiste en que es estructural. "Algo está fallando", ha señalado llamando la atención sobre el hecho de que en plena temporada, con la actividad económica a pleno rendimiento haya personas sin trabajo. Las empresas, ha advertido, se ven obligadas a "improvisar cada día" por la dificultad de consolidar las plantillas.

Ha apuntado, al mismo tiempo, del trasvase hacia empresas públicas como la EMT, el TIB o Emaya, que atraen a profesionales que se han cualificado en el sector privado. "Nos levantan los chóferes. Que los formen ellos", ha defendido.

La construcción, otro grave problema

La construcción, por su parte, aunque a duras penas se recupera del desplome de mano de obra en la crisis de 2008, cuando el empleo se hundió hasta la mitad, mejora, pero no logra alcanzar valores óptimos.

Para la directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, detrás de la falta de trabajadores está, entre otras razones, el alto coste de la vida y la vivienda, que frena la llegada de mano de obra de fuera del archipiélago. Sin embargo, apunta a otra razón: no hay relevo generacional. "Es un gran problema. Hay una gran cantidad de personas en edades cercanas a la jubilación y hay poca incorporación de jóvenes", explica.

En este punto, la representante de los constructores reivindica la formación profesional que, aunque todavía no basta para facilitar el relevo, de la mano de figuras como las microacreditaciones podría incrementar las contrataciones en un sector en proceso de transformación.

Verger, por otra parte, cree que en el sector de la construcción, con una jornada que ya está por debajo de las 40 semanales, la reducción a 37 horas y media tendrá un impacto limitado, pero reclama una flexibilización de las horas extra.

El comercio acusa la falta de relevo generacional

Otro de los sectores que sufre una falta generalizada de trabajadores, especialmente acusada desde de hace unos años, es el comercio, que asiste en Mallorca a realidades que ya se veían en otras islas tiempo atrás. "Lo que está pasando ahora en Mallorca es lo que vimos hace años en Ibiza y Formentera", ha afirmado la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.

La presidenta de la patronal del comercio se refiere de nuevo al encarecimiento del coste de la vida y la vivienda, que dificulta sobremanera la captación de profesionales, más aún en verano.

El comercio se enfrenta también a la falta de relevo generacional. "Ya no somos un sector atractivo para la gente joven", ha lamentado Manresa, que reclama iniciativas públicas en favor de un sector que echa de menos mano de obra cualificada y no cualificada y que clama por su supervivencia mientras es expulsado de los centros por las grandes franquicias.

Manresa reconoce la complejidad de cuantificar el número de trabajadores que necesita el sector, aunque advierte del trasvase que se está dando entre diferentes categorías. "Comienzan en comercio, luego se les ofrece más dinero en hostelería y la restauración o se van a los supermercados", ha alertado.

Mejores salarios

Sin embargo, el investigador y profesor de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Ferran Portella, disiente a la hora de calificar la problemática como generalizada. "Es un déjà vu. Todos los veranos escuchamos las mismas quejas", ha afirmado.

Para Portella, es puntual en determinados sectores y picos de llegada de turistas y tiene solución sencilla. "El expresidente de Estados Unidos Joe Biden decía 'pay them more': pagadles más y veréis cómo vienen", señala, recordando que en un momento de buena coyuntura laboral los trabajadores tienen más alternativas "y ya no les sale a cuenta trabajar en Burger King".

Sobre la reducción de la jornada laboral, reconoce que será difícil de aplicar sin un buen régimen sancionador para una aplicación efectiva. "Si se cumple será un bombazo. Supondrá contratar más personal", concluye.