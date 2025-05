Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca: «León XIV debe continuar la línea aperturista de la Iglesia, también con la homosexualidad»

¿Cuáles son los retos más inmediatos para el nuevo papa, León XIV?

La situación mundial es delicada, y la Iglesia debe mirar a toda la humanidad. Cuando León XIV deseó la paz, lo hizo para todos. La paz es un gran reto, y la Iglesia debe proponer soluciones, porque los cristianos vivimos en la sociedad. Otro desafío es la unidad de la Iglesia, cohesionando comunidades para vivir la fraternidad que Jesús pide, sin divisiones, como expresión de esa paz.

¿Qué otros temas cree que serán clave para la Iglesia?

La sinodalidad y la participación de todos, especialmente laicos y mujeres, son fundamentales. En Mallorca, llevamos años avanzando en esto. También es crucial dialogar con la sociedad, incluso en temas difíciles, para dar respuestas. La Iglesia debe abrirse, dialogar y estar presente.

¿Cómo ha vivido estas últimas semanas, tras la muerte de Francisco y la elección del nuevo Papa?

Estuve cinco días en Roma por la muerte de Francisco. Visité su cuerpo en San Pedro, en un silencio emocionante, rodeado de gente. Ver a alguien con quien dialogaste, con esa serenidad, ya en la casa del Padre, fue conmovedor. El funeral y el ambiente en Roma fueron intensos. La espera del nuevo papa la llevé a la oración, pidiendo a otros que rezaran. Viví entre la añoranza de Francisco y la esperanza de León XIV.

¿Se quiso lanzar un mensaje con la elección de León XIV?

Sí, y es una elección oportuna. León XIV crea puentes y fomenta la unidad en la Iglesia y con la sociedad. Su actuar muestra caminos concretos, dando testimonio de unidad y convivencia, dentro y fuera de la Iglesia.

El cónclave ha sido rápido, pero se ha hablado de una Iglesia dividida, con sectores y perfiles que pretendían deshacer los avances de Francisco. ¿Ha habido riesgo de retroceder en estos avances?

No hablaría de división, sino de tendencias diferentes, algo natural. Cada uno aporta su impronta sin romper la unidad. Algunos considerados conservadores apoyaron un perfil como el de Francisco, lo que me alegró. La rápida elección de León XIV refleja continuidad.

Habló de continuidad tras anunciarse el nuevo Papa.

Vi continuidad clarísima. Francisco confió en él al nombrarlo presidente del Consejo de Obispos, trayéndolo de América Latina y Estados Unidos. Sus comportamientos confirman que seguirá esa línea. La sinodalidad, caminar juntos, es central para él, lo que me da confianza.

¿Qué pensó cuando Robert Prevost decidió adoptar el nombre de León XIV?

Pensé en León XIII, quien marcó un cambio con Rerum Novarum, defendiendo a los trabajadores en la Revolución Industrial, abogando por trabajo digno y sindicatos. León XIV, hijo de inmigrantes, es sensible a migración y pobreza, siguiendo la línea social de Francisco. Su énfasis en la paz sin armas apunta a un enfoque nuevo.

Francisco puso el evangelio en el centro de su mensaje, preocupándose por los más desfavorecidos. Sin embargo, se han echado de menos avances como la incorporación de la mujer en órganos de poder de la Iglesia. ¿Es inviable que las mujeres ejerzan el sacerdocio?

El sacerdocio femenino toca las raíces del Nuevo Testamento y no está planteado. Se discute la ordenación de diaconisas y ministerios laicales. En Mallorca, he dado a mujeres cargos de responsabilidad. Hace cuatro años reformé el Consejo Episcopal, con cinco sacerdotes y cinco laicos: tres mujeres y dos hombres. Una lidera la acción social, con departamentos como Cáritas; otra, enseñanza y cultura; y otra, cancillería diocesana. Funciona muy bien.

Bergolgio también dio su bendición a las personas homosexuales. ¿Debe ser este el camino a seguir?

Él abrió la relación de la Iglesia con el mundo de la homosexualidad. Acogió a todo el mundo, algo que me parece de ser muy auténtico.

Por tanto, en relación a esta tema, ¿debe mantenerse esta línea aperturista?

Sí, y tanto. La hemos alabado siempre y la tenemos que promocionar todavía más. Hay grandes temas de la Iglesia que son delicados y que ya tocan lo que son aspectos de la moral, y al final lo más importante es acoger a la persona, estar a su lado, porque hay mucho sufrimiento y la Iglesia debe estar al lado de los que sufren.

Francisco también impuso nuevos protocolos para prevenir y atajar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Aun así, las víctimas siguen quejándose de que no ha habido una disculpa sincera por los agravios sufridos. ¿Entiende su malestar?

Somos conscientes de nuestra responsabilidad. Aplicamos tolerancia cero, pero acompañamos a las víctimas con apoyo espiritual, personal y psicológico, y, a veces, reparaciones. Hay que tener en cuenta que, a veces, debe plantearse la idea de reparar ese daño. He sido claro y radical en atender estas necesidades, estando al lado de quienes sufren.

¿Podrá León XIV desbloquear la canonización de Ramon Llull y avanzar con Miquel Maura?

He hecho todo por Ramon Llull. Cuando Francisco detuvo el proceso por prudencia, respondimos a Roma. He hablado con la Congregación para las Causas de los Santos, proponiendo reflexiones. Con un nuevo Papa, puede verse distinto. No abandono la idea de que Llull sea santo y doctor de la Iglesia. Sobre Miquel Maura, seguimos trabajando, pero depende de Roma.

En su plan pastoral para la diócesis da un mayor protagonismo a los laicos. ¿Es la única opción posible ante la falta de vocaciones?

El plan pastoral, publicado tras escuchar a todos, define siete objetivos hacia dentro y fuera de la Iglesia. Propone una Iglesia abierta, en el pueblo, buscando la santificación. La secularización afecta, pero no veo iglesias vacías. Hay parroquias vivas y jóvenes en oración. El reto es acompañar y generar una fe madura, más allá de los sacramentos de iniciación.

Entonces, ¿la secularización no afecta a las vocaciones?

Tenemos 12 seminaristas, y este año ingresaron cuatro con carreras. Han llegado sacerdotes de África, China, América Latina y la península, integrados en la diócesis. Esto resuelve problemas en parroquias, con sacerdotes mayores que, desde los 75 años, no asumen grandes responsabilidades, aunque muchos siguen sirviendo.

Los jesuitas han dejado Mallorca tras cuatro siglos arraigados en la isla. ¿Entiende que estose vea con tristeza y decepción, sobre todo por lo que implica el cierre del convento de Montesión y el futuro incierto del inmueble?

Me dolió que los jesuitas se fueran. Intenté que tres se quedaran, pero no fue posible. Quedan dos en San Francisco, pero la institución no está. Además, yo propuse trasladar a San Alonso a la Seu por obras en su iglesia, para venerarlo. Roma y Francisco lo aprobaron, pero hubo protestas. El Govern dijo que no se podía tocar el inmueble, y desistí. Quiero un lugar de mayor veneración para San Alonso.

¿Qué opinión tiene ahora, después de tanto tiempo de enfrentamiento, del conflicto con las monjas Jerónimas?

Es delicado, en el Tribunal Supremo tras sentencias encontradas. Dije que no se venda, sino que se recupere la vida monástica. Busco religiosas que vengan, y lo sigo intentando. Queremos vida monástica, sea quien sea el propietario. Propongo una acción conjunta para acabar con este sufrimiento.

Tras cumplir los 75 años estaba obligado a presentar su renuncia, pero Francisco le permitió continuar dos años más. En enero venció el plazo. ¿Qué calendario tiene para su relevo?

Presenté mi renuncia, y el Papa la aceptó pero me pidió seguir. Han pasado dos años y medio, y espero lo que digan. Esto continúa sine die. No pedí continuar, al contrario. Y quiero que eso quede claro. El relevo de un obispo, como es mi caso, es discreto, con consultas, parecido al cónclave, pero no sé cuándo será. No he contactado todavía con León XIV. Quiero que el próximo obispo guíe en comunión, acercando a todos.

¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensa en lo que ha podido llevar a cabo, y lo que no, durante estos años como obispo de Mallorca?

Intenté servir, no ser servido, con cualidades y defectos, guiando con responsabilidad. Estuve con la gente, escuchando, como dice Francisco: a veces delante, a veces detrás. Quiero que me recuerden como alguien que, como Jesús, pasó haciendo el bien.

¿Cómo se gustaría que fuese la Iglesia del futuro?

Desde 2019, busco una Iglesia unida, sinodal, con laicos y mujeres responsables. No veo menos participación; hay gente nueva, como jóvenes, que requieren respuestas distintas. Quiero que esta línea, la de la Iglesia, continúe.

¿Qué planes tiene una vez deje el cargo?

No lo planteo. Como obispo, puedo servir en una parroquia, misiones, estudiar o dar charlas y ejercicios espirituales. Dejaré que la vida me lo presente.

Para acabar con una curiosidad. Con toda la atención que ha suscitado la llegada del nuevo Papa, ¿ha visto la película Cónclave?

No, pero me han hablado de ella. Espero verla pronto, quizá por televisión. No veo muchas películas, sigo noticias y algún programa, pero tengo poco tiempo.