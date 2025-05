Indignación por el regreso el lunes al colegio del Pla de na Tesa del profesor Miquel Roldán

Miquel Roldán, el polémico músico y profesor, condenado a un año de cárcel por acoso a un exalumno suyo, vuelve el lunes a reincorporarse a su puesto de trabajo como docente en el colegio público Janer Manila, en Pla de na Tesa. Este regreso a las aulas ha provocado el enfado e indignación de los padres de los alumnos, que no están dispuestos a aceptar que sus hijos reciban clase de un profesor que ha protagonizado un comportamiento muy grave y que le ha llevado a ser condenado por acoso.

La sentencia condenatoria está recurrida y al no ser firme no se puede aplicar. Por lo tanto, las autoridades educativas no pueden imponer ninguna medida disciplinaria contra el docente, ya que la ley le ampara y le permite regresar a su plaza de docente en este colegio público.

Ya el pasado mes de noviembre los padres de los alumnos de este centro educativo salieron a la calle a protestar, al enterarse de que el profesor iba a regresar a las aulas y no estaban dispuestos a que sus hijos estuvieran en una misma clase con este profesor. En esas fechas Roldán no llegó a incorporarse al trabajo, ya que solicitó una baja médica, que le fue aceptada. Su plaza fue ocupada por otra maestra de forma interina.

El regreso de este profesor condenado por acoso se ha conocido esta mañana, porque la maestra interina se ha despedido de sus alumnos, al tiempo que ha comunicado que la próxima semana regresaba Miquel Roldán a su puesto de trabajo. Los alumnos han comunicado esta situación a los padres, que de nuevo se han mostrado indignados por el hecho de que se permita que un docente con estos antecedentes tan graves pueda estar dando clases a unos alumnos que cursan primaria.

Esta misma mañana, según ha señalado uno de los padres, la directora del centro ha entrado en el aula para confirmarles a los alumnos que, en efecto, el profesor Roldán se incorpora a su antiguo puesto de trabajo. Los menores tienen once años de edad. La directora, que se ha mostrado contraria a dicha reincorporación, ha señalado a los alumnos que se haría todo lo posible para que este profesor no vuelva nunca más a trabajar en el colegio, pero también ha señalado que las posibilidades de evitar su regreso eran mínimas.

Esta comunicación del regreso del profesor solo lo han recibido los alumnos del curso donde el lunes, si nadie lo evita, recibirán las clases que impartirá el polémico docente. Los padres han confirmado que ellos no habían recibido ninguna comunicación oficial por parte del colegio público, lo que consideran una falta de respeto, porque entienden que se está poniendo en peligro a sus hijos.

Varios padres se han puesto en contacto entre ellos para comentar lo ocurrido y una de las posibilidades que se está planteando es que el lunes no van a llevar a sus hijos al colegio. “No estoy dispuesto a que un profesor con este perfil pueda dar clase a mi hijo. Es una persona peligrosa para los menores”, señaló uno de los progenitores.

Roldán fue condenado el año pasado por el acoso al que sometió a un antiguo alumno, con quien jugaba al pádel. El menor decidió romper la relación con su antiguo profesor, por los comentarios, muchos de ellos de carácter sexual, que le dedicaba. Sin embargo, Roldán no respetó los deseos de la víctima y le estuvo acosando, hasta el extremo de que llegó a presentarse en una ocasión en el domicilio de sus padres. El juzgado le impuso una orden de alejamiento sobre el menor, que el profesor incumplió y fue condenado por quebrantamiento.

Por la denuncia de acoso fue sentenciado a un año de cárcel, más el pago de una indemnización al menor que años antes había sido alumno suyo. La sentencia no le inhabilitaba, porque se consideró que los hechos que había cometido no tenían ninguna relación con su condición de docente.

La conselleria de Educación ha intentado buscar una fórmula legal para evitar que Roldán regrese a las aulas, pero poco ha podido hacer porque no existe ninguna condena de inhabilitación y, además, la sentencia por acoso está recurrida y por lo tanto no es firme.

Debido a la polémica que generó entre los padres su regreso a las aulas, el polémico profesor escribió una carta en la que señalaba que “nosotros somos docentes durante nuestra jornada laboral, y solo debemos responder como docentes por aquello que tiene que ver con nuestro trabajo. Lo que hagamos en nuestra vida privada es nuestro problema, y si sale a la luz pública, debemos responder por ello como personas, no como docentes”.

Hace unos años Roldán protagonizó una polémica desaparición, al anunciar el día de Nochebuena su intención de quitarse la vida a través de las redes sociales. Este anunció provocó una gran movilización de las fuerzas de seguridad para evitar el suicidio. Mientras se le estaba buscando en unas fechas tan señaladas, el también cantante estaba tranquilamente en una casa de Manacor. Al final confesó que se había inventado este anuncio de intento de suicidio.