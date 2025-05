Baleària inicia la batalla legal para paralizar la limitación de entrada de vehículos a Ibiza

La naviera Baleària ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en los juzgados en el que pide la suspensión cautelar del acuerdo de pleno del Consell de Ibiza para la limitación de entrada de vehículos en la isla a partir de junio. Una limitación fijada en la Ley 5/2024, de 11 de noviembre, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística.

Los motivos principales que alega la naviera, según ha aclarado, son «la precipitación y el incumplimiento de los plazos de la propia ley (la ordenanza fiscal aun no ha sido aprobada ni la web tiene habilitada la tramitación del cupo a menos de un mes de su puesta en marcha) así como un error de diagnóstico, ya que los vehículos llegados por vía marítima no son los responsables de la saturación de la isla». Baleària asegura que «no se ha tenido en cuenta que cada día entran vehículos a la isla a través de los barcos, pero también en cada escala salen coches. Así, el saldo medio de vehículos presentes en la isla supone en verano solo un 1,5% del parque de vehículos en Eivissa». «Es una medida sin precedentes -continúa la nota de la compañía-, que limita derechos fundamentales de manera generalizada en lugar de optar por una gestión inteligente que controle el acceso a zonas saturadas mediante la aplicación de tecnología».

La naviera considera que este año debería ser «de estudio y recopilación de datos fiables y no de aplicación de la ley», pero «a pesar de no compartir la medida, Baleària está colaborando con el Consell insular para evitar perjudicar a sus clientes». También señala que no es una acción unilateral, sino una acción consensuada con todas las navieras que operan los tráficos Península-Balears.

Respuesta del Consell

Ha sido el propio Consell de Ibiza el que ha hecho público el recurso de la compañía naviera, en un comunicado en el que asegura "la firmeza de su compromiso con la ley de regulación de vehículos que entrará en vigor durante el mes de junio en Ibiza y que permitirá poner, por primera vez, una cuota máxima de vehículos que podrán circular sobre la isla durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre". La institución pública ya preveía que llegaría este momento y que la compañía plantearía sus argumentos desde el prisma de la supuesta inconstitucionalidad de la limitación de vehículos.

En este sentido, el equipo de gobierno afirma en la nota que "la voluntad del pueblo ibicenco y balear fue plasmada en noviembre de 2024 en el Parlamento, con la aprobación de la Ley y, posteriormente, con la aprobación inicial del reglamento en sesión plenaria del Consell de Ibiza, en marzo de 2025. Por todo esto se considera que el interés general de la ciudadanía de la isla de Ibiza tiene que estar por encima de los intereses privados de una empresa, y por tanto, confía en que la petición de suspensión no prospere, y pueda continuar la planificación como está prevista".

Rechazo de las navieras

Baleària, como el resto de compañías, ya había expresado su rotundo desacuerdo con esta norma y había solicitado al propio Consell que la paralizara.

En un encuentro celebrado el pasado mes de marzo en Madrid, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, aseguró que las normativas de control de afluencia de vehículos a las islas "constituyen un ataque directo al transporte marítimo, un sector que es esencial para el suministro y la logística de las mercancías y la movilidad de los residentes". "Si alguien ha pensado que con esta medida solucionará la congestión vial ha errado y, además, ha ignorado los daños colaterales que ocasionará a la sociedad y a la economía insular", señaló Utor.

Fue en una mesa sobre sostenibilidad turística organizada por Exceltur en la que también estaba el presidente del Consell ibicenco, Vicent Marí, que defendió la necesidad de adoptar medidas "adecuadas y razonables" para garantizar el equilibrio entre residentes y turistas. Marí señaló que el objetivo de la limitación es, precisamente, "garantizar la sostenibilidad y calidad del destino", recordando que la norma ha surgido del consenso social y político y de la necesidad de actuar ante nuevos retos. Y defendió que la ley "no es fruto de la improvisación", sino que llega tras meses de trabajo. "Lo peor que puede hacer un gobernante es legislar en base a percepciones o ideologías", dijo Marí.

Por su parte, la Comisión de líneas regulares de pasaje de la patronal Anave (Asociación de Navieros Españoles), acordó "reclamar unánimemente la derogación de la Ley de control de afluencia de vehículos" a la isla de Ibiza "aprobada por el Parlament balear" el 24 de marzo, justo el día en que el Consell aprobó el cupo fijado en esta medida de control, que fija un número máximo de 20.168 vehículos que pueden coincidir en la isla durante los meses de verano.

Las navieras Baleària, Trasmed, GNV y Armas-Trasmediterránea, en el marco de esa comisión, advirtieron de que "si no se deja sin efecto la Ley para el transporte marítimo, los sectores que utilizan sus servicios se verán gravemente afectados sin que mejore la saturación del tráfico rodado en Ibiza".