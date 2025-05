Perfil del turista americano que visita Mallorca: huye del paquete turístico y se aloja en hoteles

Ocho de cada diez turistas estadounidenses que visitan España, y, por ende, Mallorca y el resto del archipiélago —ahora están enamorándose de Menorca—viajan sin paquete turístico y el 90 % elige alojarse en hoteles.

Es un viajero que destaca por su lealtad: más de un 40% repite visita a España, según se expone en el Informe de tendencias de mercado de la temporada de primavera verano 2025 de Turespaña. También se caracteriza por una estancia media elevada, con más de siete noches, y un fuerte gasto medio por turista de 2.113 € (un 4,4% superior al año anterior).

Las actividades y motivaciones preferidas de los estadounidenses en sus vacaciones en España se centran en el turismo urbano (66 %), visitas culturales (62 %), el turismo de compras (55 %), gastronomía (34 %) y naturaleza (25 %), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y febrero de 2025 el mercado turístico emisor de Estados Unidos ha crecido un 10,4 % en volumen de llegadas a España (376.756 turistas estadounidenses) y un 2,42% en gasto (783 millones de Euros). Se sitúa como el sexto emisor turístico internacional en volumen de llegadas y el cuarto emisor internacional en cuanto a gasto.

Las últimas encuestas de The State of the American Traveler señalan que casi la mitad de los turistas estadounidenses manifiestan su deseo de hacer viajes internacionales. Entre quienes tienen ingresos superiores a 200.000 dólares anuales expresan sus ganas de viajar el 74 % de los encuestados. Y ese es el nicho que visita las islas, un turista de alto poder adquisitivo.

Otro año de récord

Skift Research, publicación especializa en la industria de viajes, apunta a que Estados Unidos muestra señales de enfriamiento en el gasto turístico, pero no prevé un impacto significativo en la demanda turística internacional. Por ello, Turespaña, de acuerdo con las tendencias, apunta a que 2025 podría ser otro año de récord histórico en llegadas de viajeros de EE UU a España. No obstante, sí que señala a un “menor incremento porcentual que en 2024”.

Se prevé que a partir de 2026 los ciudadanos estadounidenses tendrán que solicitar el permiso ETIAS para viajar a Europa, que les dará luz verde para estancias inferiores a 90 días. Será un trámite rápido por vía electrónica, similar al que se exige a los viajeros europeos, y permitirá múltiples entradas durante tres años. Este requisito está siendo retrasado desde 2023 por razones técnicas, señala Turespaña.