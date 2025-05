La temporada se inicia con un ‘pinchazo’ del turismo estadounidense

La temporada turística mallorquina se ha iniciado con el ‘pinchazo’ de uno de los visitantes más apreciados por los fuertes desembolsos que realiza: el estadounidense. Pese a las buenas previsiones que se señalan para este año en relación con la clientela de esta nacionalidad y la insistencia en que los vuelos directos entre Palma y Nueva York todavía no se han iniciado, lo cierto es que tanto el comercio como la restauración ponen de relieve que el turista norteamericano (se incluye al mexicano) apenas ha estado presente durante las últimas semanas, frente a la actividad que ya mostraba hace un año por estas mismas fechas. Desde estos sectores se admite la preocupación existente por considerar que las causas que se achacan a esta ausencia se pueden prolongar en el tiempo: la inestabilidad económica que la política del presidente Donald Trump ha generado y la devaluación del dólar que hace que los destinos del euro pierdan competitividad. Incluso se recuerdan los constantes mensajes lanzados desde la Casa Blanca respecto a lo mal que Europa se porta con Estados Unidos.

El recorte en los ingresos que la oferta complementaria de Mallorca está teniendo por parte de la clientela norteamericana durante las últimas semanas respecto a lo sucedido en 2024 es destacado tanto por representantes de las grandes empresas comerciales como por el presidente de la zona de Jaume II, Pedro Mesquida, al igual que por sus homólogos de la asociación mallorquina Restauración CAEB, Juan Miguel Ferrer, y de la confederación balear de esta segunda actividad, Alfonso Robledo. Lo que se afirma es que este tipo de visitante está siendo todavía casi inexistente.

Datos de ‘caja’

No se trata de estimaciones, sino de datos que se desprenden del pago con tarjetas de crédito y de la aplicación del ‘tax free’ en los comercios (devolución del IVA a los no residentes en la Unión Europea). El resultado es que la clientela norteamericana apenas ha llegado este año. «Por ahora no hay», afirma Ferrer, una afirmación que Mesquida comparte plenamente, recordando que si en 2024 su presencia era muy apreciable por estas fechas en las zonas comerciales del centro de Palma, este año está brillando por su ausencia.

La preocupación se explica con las cifras de las 'cajas' hechas por comercios y restaurantes / G. Bosch

A la vista de la evolución positiva que están teniendo el resto de los mercados, los empresarios consultados señalan que el único hecho que puede explicar este diferente comportamiento radica en la inestabilidad generada por la política económica de Trump.

Al respecto, se recuerda que los norteamericanos que visitan Mallorca se caracterizan por ser mayoritariamente altos cargos y empresarios, de elevado poder adquisitivo, cuyas preocupaciones en estos momentos están más centradas en los problemas económicos generados por la guerra arancelaria, con la citada caída en la cotización del dólar frente al euro. Con el problema de que no parece que los vaivenes en esta materia hayan concluido.

Un cliente ‘estrella’

Pese a que todos los sectores afectados reconocen estar a la espera de ver cómo se cierra el presente mes y se inicia junio antes de sacar conclusiones, y se subraya que las previsiones son buenas (algo de lo que se insiste desde la patronal hotelera), se admite la preocupación que comienza a generarse debido a las características del visitante procedente de Estados Unidos, y muy especialmente al hecho de que gasta, y mucho, en la oferta complementaria.

Hay un dato muy significativo: una gran empresa comercial realizó un estudio sobre el gasto realizado con tarjeta de crédito por extranjeros durante el pasado verano, con la conclusión de que aunque la clientela alemana seguía siendo la que más dinero había dejado, el segundo puesto ya no era ocupado por los británicos, que aunque por muy escaso margen se habían visto ya superados por los llegados de Estados Unidos.

La ausencia de los norteamericanos durante este inició de temporada es especialmente lamentada desde el comercio, desde donde se alega que aunque las calles del centro de Palma están ya abarrotadas, el desembolso que los visitantes realizan no está aumentando de forma proporcional.