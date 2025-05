Galmés pide perdón tras bromear con el "orgasmo silencioso" de una consellera del PSOE

"¿Eso qué ha sido? ¿Un orgasmo silencioso". El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha visto obligado a disculparse con una consellera electa del PSIB-PSOE después de realizar este comentario cuando la socialista Joana Maria Adrover ha suspirado durante su intervención en el pleno ordinario de la institución insular.

Minutos más tarde, cuando el dirigente insular ha entrado de nuevo en el pleno, ha dirigido unas palabras a la política socialista: "Si he hecho un comentario desafortunado, retiro las palabras y pido disculpas a la señora Adrover. No se me caen los anillos por hacerlo, ningún problema".

Antes de la alocución de Galmés, la representante socialista ha tenido un breve turno de palabra tras lo sucedido en el que ha censurado la actitud del líder del PP de Mallorca: "En lugar de hacer su trabajo como presidente, se ha comportado como si estuviera en la barra de un bar, riéndose y haciendo comentarios machistas hacia mi persona. Hemos visto muchas faltas de institucionalidad, se me ha faltado al respeto como mujer y exijo una rectificación inmediata y unas disculpas por parte del presidente".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Catalina Cladera, ha pedido que se pare el pleno, se llamara al presidente -en ese momento fuera de la sala- y rectificara: "Ha hecho un comentario totalmente machista y desafortunado, una falta de respeto hacia una mujer, como ya hicieron en Calvià con la portavoz cuando le dijeron que tenía la menopausia".

La dirigente socialista denuncia que "no es tolerable" que este tipo de comentarios tengan lugar hoy en día: "Ya pueden presumir de que son las estrellas en igualdad, pero después el presidente hace este tipo de ataques durante un pleno".