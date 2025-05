La Sindicatura hace aflorar "deficiencias" en la internalización de IB3 y recalca su "coste añadido" de seis millones de euros

La auditoría de la Sindicatura de Comptes hace aflorar "deficiencias" importantes en el proceso de internalización de los servicios de IB3, principalmente en cuestiones referidas a la documentación y verificación de las condiciones laborales de los trabajadores. Según el último informe, las diferencias entre el personal subrogado y el destinado a los contratos de servicio son consecuencia de "una planificación deficiente y la falta de una base documental suficiente para certificar la integridad del proceso".

El proceso de internalización ha supuesto un "cambio en la estructura de costes" de la radiotelevisión pública, con un incremento "significativo" de los gastos de personal y una disminución de los gastos en bienes y servicios. Concretamente, tiene un coste añadido de más de 6 millones de euros, lo que representa un aumento del 44,5 por ciento sobre el precio de adjudicación de los 5 contratos de servicios (13.2 millones) y un 55,7% sobre el gasto inicial del personal internalizado (10.8 millones). "Todo ello sin tener en cuenta la actualización que se habría producido sobre los precios de los contratos debido al aumento de precios y los incrementos salariales aprobados durante este periodo, si no se hubiera producido el proceso de internalización", detalla.

Uno de los principales problemas detectados es la ausencia de la relación certificada por las empresas contratistas del personal subrogado, que ha impedido a la Sindicatura verificar las funciones y condiciones laborales de los trabajadores en el momento de su integración. De los 123 expedientes revisados, un alto porcentaje presenta "carencias significativas": en 18 casos no consta contrato previo ni vida laboral del trabajador para acreditar la internalización; en 52 expedientes no consta ningún documento contractual previo para confirmar la categoría en la que se han internalizado los trabajadores; en 89 no se han podido verificar los salarios y los complementos pagados por las empresas contratistas; en 30 no consta detalle de las funciones laborales previas ni si estas coinciden con las funciones asignadas tras la internalización, y en 11 expedientes no se ha podido verificar la antigüedad del trabajador".

La Sindicatura tampoco ha podido obtener prueba de auditoría que proporcione una base "suficiente y adecuada" para constatar que se han garantizado en todos los casos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la provisión de los puestos de trabajo públicos. Además, se ponen de manifiesto las deficiencias en los procedimientos de control interno establecidos por el ente durante la gestión del proceso de internalización.

Tampoco se ha dispuesto de la información de las empresas contratistas sobre el personal a subrogar, con el detalle de las funciones y de las condiciones laborales y retributivas en la fecha de incorporación. Las principales incidencias detectadas en la revisión de los expedientes de la muestra aleatoria son la falta de documentación contractual previa a la internalización y/o informe de vida laboral del trabajador, la falta de documentación salarial previa a la internalización para comprobar el detalle y la cuantía de los conceptos retributivos del personal subrogado. "No consta documentación salarial suficiente previa a la internalización para comprobar los conceptos retributivos del personal subrogado", detalla el informe de la Sindicatura.

Además, apunta que de los 16 trabajadores contratados a tiempo parcial por las empresas contratistas, 15 figuran con un código de contrato correspondiente a la contratación a tiempo completo. Asimismo, no consta en la lista un trabajador contratado como fijo discontinuo a tiempo completo para reforzar el servicio de radio.

También destacan que los costes adicionales que tendrán efectos progresivos a partir del ejercicio 2024 se deben a la necesidad, motivada por el mismo proceso de internalización, de equiparar y homogeneizar las condiciones laborales del personal a partir de los 5 contratos de concesión de servicios. El coste de la conversión a jornada completa de los contratos a tiempo parcial del personal subrogado es de 207 mil euros.

En total, la Sindicatura explica que se han integrado 284 trabajadores, mientras que otros 27 están en excedencia y han sido sustituidos por trabajadores dados de alta en el ente. En total, son 311 empleados afectados por el proceso de internalización de los servicios. Aún quedan servicios pendientes de ser internalizados, como el servicio de asesoría lingüística, con un coste anual de 182 mil euros.