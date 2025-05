El PSOE acusa a Galmés de "agachar la cabeza" ante Prohens tras el acuerdo para importar la basura de Ibiza

La portavoz del PSIB-PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, califica de "auténtica vergüenza" el acuerdo para trasladar los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca para que sean incinerados en la isla. Según Cladera, "no hay ningún motivo de celebración" al anunciar que el Consell recibirá 50 millones de euros como compensación porque "serán los mismos mallorquines quienes pagarán en parte esa cantidad, y además irá destinada a Tirme", que recibirá por tercera vez en esta legislatura ingresos públicos suplementarios, después de los 62 millones de remanentes que le ha inyectado el Consell en los dos primeros años del mandato de Llorenç Galmés.

Cladera acusa a Galmés de “agachar la cabeza" ante la presidenta del Govern, Marga Prohens, porque "no quería las cenizas de Ibiza y ahora acabará teniéndolas aquí". La dirigente socialista asegura que el "plan fantasma" de importacion de basura para que se quemen en Mallorca es fruto de "la improvisación y la falta de prevision" ya que en un principio la conselleria de Medio Ambiente que dirige Pedro Bestard (Vox) rechazó tajantemente que se fuera a producir un acuerdo como este, por lo que pide la comparecencia del presidente de la institución insular para conocer cómo se beneficiarán los mallorquines, qué sucederá con las instalaciones actuales al haber dos hornos que están a punto de cerrar o qué va a ocurrir con el transporte de la basura: "No tienen interés de contarlo, Galmés baja la cabeza ante Prohens y acaba cediendo".

Por otro lado, Cladera asegura que Mallorca tiene "un presidente paralizado que no da respuestas" ante una temporada turística que deja imágenes de saturación "como nunca", con unas carreteras "constantemente atascadas y sin propuestas" para facilitar el acceso a la vivienda. La portavoz socialista responsabiliza a Galmés de no haber aportado "ni una sola medida" en estos temas durante los dos primeros años de legislatura por parte de un presidente "del que no sabemos si cree en el Consell" porque permite las "intromisiones de otras instituciones en el ejercicio de competencias que son propias".