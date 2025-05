Palma es la ciudad con más abandono estudiantil, con un 26%

Palma se mantiene como la ciudad con mayor tasa de abandono escolar temprano con un 26% en 2021 -aunque la cifra ha descendido respecto al 36,7 % de 2011- y Balears es la cuarta provincia de España donde más se produce este fenómeno que afecta a uno de cada cuatro alumnos, con un 25,6%.

El informe La geografía del abandono escolar temprano en España difundido ayer por las Fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación indica que, de las doce ciudades españolas de mayor tamaño, en 2021, el abandono escolar es particularmente bajo en Bilbao (9,6%), mientras que el máximo se registra en Palma (26%).

El abandono escolar temprano en el sur de España y en las islas es más de un 30% superior que en las provincias del norte y noroeste de la península, incluyendo Madrid, donde las rentas per cápita superiores y una menor inmigración marcan esta barrera. Y es que tanto el PIB de una región, como su actividad económica, su porcentaje de extranjeros o de jóvenes que conviven con sus progenitores y tienen estudios universitarios influyen en el abandono escolar (personas de entre 18 a 24 años que no han completado la ESO y no ha seguido formándose).

Los últimos datos del Ministerio de Educación señalan que el abandono escolar se ha reducido en 2024 drásticamente hasta el 13% tras niveles del 22% de hace diez años, sin embargo hay enormes diferencias entre comunidades autónomas, provincias e incluso entre ciudades dentro de la misma región.