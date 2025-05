Meliá celebra su 35 aniversario en Cuba: “Continuaremos durante 50 años más”

Las grandes cadenas mallorquinas fieles a la perla del Caribe redoblan su apoyo al destino cuando atraviesa una de sus peores crisis turísticas. Coincidiendo con la feria turística, FITCuba, celebrada entre el 30 de abril y el 3 de mayo en La Habana, Meliá avanza un fragmento del documental que prepara para celebrar "llenos de orgullo" el 35 aniversario de su llegada a la isla. "Continuaremos en Cuba al menos durante 50 años más", asegura el presidente y consejero delegado de la compañía, Gabriel Escarrer Jaume. También el fundador y presidente de Grupo Iberostar, Miguel Fluxá, ha visitado el país con motivo del encuentro del sector. "Creemos que en Cuba las cosas pueden mejorar y con el desarrollo del turismo lo puede lograr", declaró.

Meliá difundirá un documental para conmemorar su llegada a la mayor de las Antillas. Entre las imágenes que ya se pueden ver destacan las de Fidel Castro con el fundador de la cadena, Gabriel Escarrer Juliá, inaugurando el Sol Palmeras, en Varadero, el 10 de mayo de 1990, un hito del que en palabras del dirigente cubano iba a depender “el éxito de todo el desarrollo del turismo" en el país. Por "ser los primeros, les corresponde un lugar de honor en la historia", dijo el comandante en jefe.

Gabriel Cánaves, director de Recursos Humanos de la cadena y responsable de la división Meliá Cuba, recuerda que con la apertura de aquel hotel "se inició este sueño" y el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda, subraya que la hotelera mallorquina, además de ser la que más instalaciones tiene bajo su gestión, "siempre está innovando". Recuerda cómo llevo la modalidad de todo incluido a la mayor de las Antillas o que ante "el problema con los abastecimientos" ha creado su propia empresa importadora, MESOL.

"A lo largo de los años —dice el desaparecido fundador de Meliá en un discurso— tuvimos que atravesar dificultades y vicisitudes, así como soportar la incomprensión, intolerancia y presiones de algún país. Pero a pesar de todo seguimos aquí más comprometidos que nunca". Y recogiendo ese guante su hijo y heredero asegura, desafiante pese a las presiones de Estados Unidos: "Mi padre tenía mucha razón. La familia de Meliá Cuba ha sido una gran clave de nuestro éxito". Y continúa: "Juntos podemos apostar por un futuro mejor por lo menos los próximos quince años, aprovechando los vientos a favor" de la industria "en la gran Perla del Caribe. Seguro que nos quedan por lo menos otros 50 años más de seguir creciendo conjuntamente".

Meliá, con 35 hoteles, tiene nuevos proyectos, como la próxima gestión del Gran Hotel Bristol en La Habana Vieja, que estrenará la marca The Meliá Collection en el hotel frente al Capitolio.

Por su parte, el fundador de Iberostar, que opera 20 hoteles en Cuba, se muestra optimista: "Creemos que en Cuba las cosas pueden mejorar", recoge Canal Caribe, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Miguel Fluxá relata que en los más de 30 años que visita la isla ha ido "con cariño sin buscar nada. Y me he sentido muy respetado y querido por los cubanos. Me ha impulsado a desarrollar todos los negocios".

Miguel Fluxá en La Habana durante la reciente feria de turismo FITCuba 2025, en una imagen tomada de la televisión cubana. / Canal Caribe

En la actualidad hay 17 cadenas extranjeras en el país. La caída de visitantes, como la falta de suministros y cortes eléctricos, prosigue. Hasta marzo ha bajado un 30 % el número de turistas internacionales, no llegan a 572.000, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei). El más fiel, el mercado canadiense, también sigue a la deriva.