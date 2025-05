Rutas y playas en Mallorca para ir con perros

Sol y una buena temperatura - el tiempo en Mallorca durante la primavera es perfecto para dar largos paseos con tu perro. Antes de que llegue el verano y los amigos de cuatro patas sólo se animen a salir a caminar a primera hora de la mañana y por la noche, ya que a la hora de comer simplemente hace demasiado calor, se debe aprovechar para explorar la naturaleza de la isla. Algunas rutas y espacios naturales son especialmente adecuados para ello.

Preparación y normas

La regla básica es llevar siempre agua suficiente, tanto para el que pasea como como para su perro. Y, por supuesto, un recipiente para beber, idealmente que vierta a intervalos regulares y se coloque directamente delante del hocico del animal. Al fin y al cabo, los perros, sobre todo cuando andan sueltos, suelen recorrer una distancia muy superior a la que recorremos los humanos, y enseguida empiezan a jadear. Por lo tanto, una hidratación adecuada es esencial en cualquier época del año.

También conviene elegir un lugar para hacer un breve descanso durante el paseo, de modo que tu mascota pueda encontrar un lugar a la sombra donde esté protegida de la luz solar directa, al menos durante un breve espacio de tiempo.

Playas que permiten perros en Mallorca

Si tienes un perro al que le gusta bañarse en el mar, por supuesto hay muchas opciones para elegir en Mallorca. Sin embargo, hay que respetar la normativa local sobre las playas.

Muchos municipios sólo permiten perros en la playa en los meses de invierno, y a partir de mayo como muy tarde, pero a menudo desde el comienzo de la temporada de socorrismo, los perros deben permanecer fuera de las playas. En cualquier caso, hay que respetar las señales de cada lugar.

Las excepciones son las playas designadas para perros, donde los amigos de cuatro patas son bienvenidos todo el año. Entre ellas están Es Carnatge (Playa de Palma), Cala Blanca cerca de Camp de Mar (Andratx), Punta Marroig (Calvià), Cala des Gats (Costa de la Calma), Llenaire (Port de Pollença), Na Patana (Can Picafort) y Na Ferradura (Cala Ratjada). En las bahías naturales sin gestión de playa, que no están explícitamente designadas como playa canina, los dueños de perros deben vigilar el bienestar general y asegurarse de que los animales no molestan a otros bañistas.

Imagen de archivo del espacio natural costero situado en el centro de la bahía de Palma. / EP

Reservas naturales en Mallorca para visitar con perros

Los que prefieran los paseos más largos o incluso las caminatas pueden sacar provecho de dondequiera que haya rutas de senderismo designadas - sobre todo, por supuesto, en la Serra de Tramuntana y en las reservas naturales Parc de Llevant (cerca de Artà), Mondragó (cerca de Santanyí) y Es Trenc (cerca de Campos). Si quiere visitar el humedal de S'Albufera, cerca de Can Picafort, es mejor que deje en casa a su amigo de cuatro patas, sobre todo ahora en primavera, ya que muchas aves están criando.

Recomendaciones de una adiestradora profesional

La adiestradora de perros Birgit Wahle también recomienda una excursión desde Valldemossa a la Ermita de la Trinitat. "Una ruta circular muy bonita por el bosque, a lo largo de antiguas carboneras y con fantásticas vistas al mar de vez en cuando. El pequeño jardín del monasterio también es súper bonito. Una de mis excursiones favoritas", dice la experta en perros, que también ofrece regularmente paseos guiados.

Una excursión a Cala Bóquer (en el municipio de Pollença) también es muy adecuada para hacer con un perro. A esta cala sólo se puede llegar a pie. Se puede aparcar en el Camí de Bóquer. «Primero se camina por un sendero entre altas rocas y montañas, que es muy impresionante», dice la adiestradora canina. Por el camino también se pueden admirar los restos de un poblado talayótico. Al final, se llega a una pequeña cala de piedra: «Aquí, sin embargo, los perros deben ir con correa, ya que la zona está repleta de cabras».

Otra excursión que Wahle siempre emprende con sus animales comienza en la localidad costera de Sant Elm y conduce a la Torre de vigilancia de Cala en Basset, a unos dos kilómetros de distancia, «siempre acompañada de una fantástica vista del mar», explica. Desde allí también se divisa la isla rocosa de Sa Dragonera, frente a la costa de Mallorca, y la bahía natural con su playa de rocas. La Avinguda de la Trapa, que sale del pueblo y se convierte en pista forestal, se recomienda como punto de partida.