La justicia reabre el caso del suicidio de Ilan por acoso escolar en Ibiza

La justicia ha reabierto el caso del joven Ilan Barbosa Moreno, el niño de 11 años que se suicidó en 2019 a consecuencia del acoso escolar que sufría en un colegio de Ibiza.

La Policía Judicial ya ha interrogado a varias personas involucradas en el caso y la madre de Ilan, Laura Moreno, no ha ocultado la "emoción" que siente por este nuevo horizonte que se abre en su reivindicación.

"Esto me da una esperanza... Ilan no volverá, pero por lo menos queremos que no le pase a ningún niño más y que se haga visible este caso para concienciar", ha explicado en declaraciones a Diario de Ibiza.

Los hechos se remontan a 2019, cuando Ilan empezó a contar a su madre que sufría agresiones en el colegio. Laura informó de ello al docente tutor a través de la agenda escolar y, cuando se agravó la situación, mantuvo varias reuniones en la escuela.

Según explicó la progenitora, en aquellos encuentros los docentes le aseguraron que era Ilan quien «molestaba y no quería estudiar». El caso se cerró por la vía rápida, pero ahora se ha reabierto y la familia del niño espera que no se vuelva a cerrar en falso.