Vacaciones en autocaravana en Mallorca: aquí puedes alquilar el vehículo de moda

La acampada libre sigue estando estrictamente prohibida. También uno puede buscar en vano grandes parcelas con instalaciones sanitarias donde pernoctar. Pero a pesar de que los autocaravanistas y campistas lo tienen difícil en Mallorca, hay numerosas empresas que ofrecen estos servicios en la isla. Se pueden encontrar proveedores privados en sitios web de información general como yescapa.de, indiecampers.com, campanada.com o camplify.es. Aquí compartimos una serie de empresas que ofrecen vivir unas vacaciones diferentes y únicas en el archipiélago balear.

Desde hace relativamente poco tiempo, se puede aparcar legalmente por 16 euros la noche en el gran aparcamiento de la calle Llarg, en Son Serra de Marina. Eso sí, hay que reservar con cuatro días de antelación en el ayuntamiento de Santa Margalida. En Palma, vivir en una autocaravana o camper todavía está permitido - siempre y cuando no se permanezca en el mismo lugar durante más de diez días, no ponga ningún mueble en la calle y no haga ruido. Debido a los altos precios de los alquileres, cada vez más personas en Mallorca viven permanentemente en campers. La situación legal sigue sin estar clara.

Van You

La empresa Van You alquila dos vehículos Volkswagen en su sede de Palma (Coll d'en Rabassa). El modelo Lite, por 70 euros al día, ofrece dos plazas en cama doble. También dispone de un vehículo con paneles solares. El modelo estándar por 85 euros tiene espacio para cuatro personas gracias a un techo elevable. Hay que pagar una fianza de 600 euros en cada caso. Los clientes pueden contratar un seguro adicional por tan sólo 15 euros al día.

Campavista

Campavista, con sede en Inca, actualmente sólo alquila un modelo, según su página web: Ford Transit 350 L3 Trend 96 KW. La autocaravana, de seis metros de largo y 2,80 de ancho, ha sido «transformada con todo lujo de detalles en una pequeña fábrica de Mallorca». También dispone de un cuarto húmedo con ducha e inodoro, así como de una ducha exterior en la parte trasera. Coste: de 99 a 167 euros por noche. También hay un cargo por servicio de 95 euros por la limpieza final, entre otras cosas. Quienes reserven antes del 31 de mayo recibirán un descuento del diez por ciento en el alquiler.

Caracol and friends

Caracol and friends lleva alquilando autocaravanas VW en Sant Llorenç des Cardassar desde 2017. Actualmente ofrecen ocho vehículos más otro llamado «Julietta», que solo se puede reservar para sesiones fotográficas o bodas. Está el «Californication» blanco y rojo, por ejemplo, que ofrece espacio para dormir a cuatro personas gracias a su techo elevable, con fregadero y cocina de gas. Según la temporada, cuesta entre 95 y 129 euros más un depósito de 600 euros. Hay descuento para estancias de siete noches o más. Si se prefiere algo más moderno, se puede recorrer la isla en el «Wave» por entre 95 y 159 euros al día.

Autocaravanas Mallorca

La empresa familiar Autocaravanas Mallorca, con sede en Son Ferriol (Palma), tiene en oferta una Benimar Sport 346 de seis plazas, una Sun Living Lido S75 SL y una Adrià Axess 670 SL, cada una con cinco plazas, además de una Benimar Amphitryon 967 de cuatro plazas. Según la temporada y el modelo, el proveedor cobra entre 120 y 200 euros al día. Si se desea, también se puede alquilar una tabla de stand-up paddle. La fianza es de 1.000 euros e incluye un seguro a todo riesgo. Al igual que otros proveedores, está prohibido fumar y llevar mascotas en los vehículos.

Gumara Camper Vans Mallorca

Gumara Camper Vans Mallorca lleva cuatro años en activo y ofrece cuatro modelos de vehículos desde su base en L'Hostalet (Palma): Kaia, Koa, Dinka y Kyana. Todos miden entre cinco y seis metros de largo y ofrecen espacio para dos personas cada uno. Cuestan desde 90 euros al día en temporada baja y 115 euros en temporada alta. El proveedor cobra 20 euros más por el servicio de transporte al aeropuerto o a la plaza de España de Palma. Los clientes también deben pagar una fianza de 600 euros.

Mallorca Van Experience

Mallorca Camper Van Experience tiene su sede en el polígono Son Moix de Palma, muy cerca de la Vía de Cintura. Disponen de los siguientes modelos: Giottivan 60B - 2025, Giottivan G0B - 2024, Giottiline Siena 385 - 2023, Giottiline Siena 435 - 2022, Giottiline Siena 440 - 2022, Roller Team Kronos 294TL - 2021, McLouis Glamys 226 - 2019 y Giottivan 54T - 2024 con espacio para de dos a siete personas. En temporada baja, los vehículos cuestan desde 110 euros al día, en temporada alta desde 150 euros al día.

Mallorca en Autocaravana

Mallorca en Autocaravana, con sede en Llubí, alquila un Glamys 265 con cinco plazas y un amplio maletero con espacio para bicicletas por una fianza de 1.000 euros más una tarifa de alquiler por día, aunque ésta no aparece en la página web. También dispone de televisión con conexión USB. El vehículo mide 6,99 metros (largo), 3,20 metros (alto) y 2,35 metros (ancho). La ropa de cama está incluida en el precio. Aquí también está prohibido fumar. A petición, el proveedor puede llevar la autocaravana a sus clientes por un cargo adicional de 60 euros.

Rent Camper Van Mallorca

Detrás de Rent Camper Van Mallorca de Pollença hay una pareja de Bélgica. Llevan tres años ofreciendo cinco vehículos, incluido uno de estilo safari (ver foto). El Nissan pick-up tiene espacio para dos o tres personas. Las tarifas diarias del vehículo safari oscilan entre 79 y 120 euros, según la época del año. El más caro es el modelo «Luna Blanca», que cuesta desde 99 euros al día en temporada baja y hasta 140 euros al día en agosto. El Fiat Miller ofrece espacio para dos personas. La pareja también regenta el restaurante de autocaravanas Can Pacienci, en Pollença.

Autocaravana Mallorca

Autocaravana Mallorca, con sede en Son Güells, en Palma, opera desde 2021. El proveedor ofrece seis vehículos: Hygge 5, Hygge 69, Seal 9, Hygge 7, Roller Team Livingstone y Seal 3 con espacio para cuatro a siete personas. Los clientes tienen que pagar un depósito de 900 euros. Precios diarios: de 100 a 180 euros por día.

Camper Mallorca

El proveedor con sede cerca del aeropuerto ofrece los siguientes modelos: GiottiVan 54T 2025 (desde 100 euros por día), Fiat Ranger 600, Camper Giottivan 60T (cada uno desde 105 euros), Volkswagen Transporter Camperizada (desde 90 euros) y Volkswagen California Beach (desde 95 euros). El importe de la fianza no está claro.

La empresa también tiene un punto de contacto en Sa Pobla y divide sus vehículos en cuatro categorías, dependiendo de su tamaño y características. Además de los precios diarios a partir de 90 euros, se requiere un depósito - cantidad poco clara.

Autocaravaning Mallorca

Renault Rimor Kayak 7 (6 plazas), Fiat Livingstone 5 (4 plazas), Fiat Rimor (6 plazas): estos son los modelos que puedes alquilar en Autocaravaning Mallorca, en el polígono industrial Can Valero de Palma, desde 100 euros al día. Hay un descuento por reserva anticipada del cinco por ciento. No hay información sobre el importe de la fianza.